قالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية: إنّ "6 إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، تكشف عن مخطط لتخصيص 13,119.78 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي وإقامة منشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في مناطق تمتد من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا في شمال القدس المحتلة".

وأوضحت الهيئة، في بيان، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "هذه الإجراءات تهدِّد مصادر رزق التجمُّعات البدوية والرعوية، وتَحُدُّ من فرص عودة السكان المهجَّرين، من خلال تخصيص المساحات التي اعتمدوا عليها في رعي مواشيهم".

وأكّدت أنّ "هذه الإعلانات، عند قراءتها مجتمعة، تكشف عن توجُّه لتوسيع السيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية، من خلال تخصيص مساحات واسعة للرعي وتوفير البُنية التحتية اللازمة للتوسع الزراعي الاستيطاني، بما يزيد القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والانتفاع منها".

ونبَّهت كذلك، إلى أنّ "وصف بعض الاستخدامات بأنّها مؤقّتة لا يلغي آثارها في مصادر رزق المواطنين وقدرة التجمُّعات المهجرة على العودة".

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