حذَّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من أنّ "التقنيات الناشئة، وفي مقدِّمتها الذكاء الاصطناعي، قد تؤدِّي إلى تفشِّي البطالة وتباطُؤ النمو الاقتصادي".

وقال وارش، في تصريحات مُعَدَّة لإلقائها خلال مؤتمر نظمه الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو حول الذكاء الاصطناعي: "إنّ هذه التكنولوجيا ستترك تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد، لكنّ نتائجها المحتملة تتراوح بين تسارع النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق واسع، وحدوث اضطرابات اقتصادية إذا جاءت عوائد الاستثمارات من دون التوقُّعات".

وحذَّر من أنّ "المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، بما فيها ارتفاع البطالة واستخدام الذكاء الاصطناعي من جانب" من سمّاها "جهات خبيثة"، "قد تكون شديدة الاضطراب وباهظة التكلفة اقتصاديًا".

وتابع قوله: "مسؤوليتنا هي إدراك أنّ الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيا سيؤثّر بصورة كبيرة على الاقتصاد، مع تداعيات مهمة على السياسة النقدية مستقبَلًا"، موضحًا أنّ "الأسئلة الأساسية تتعلَّق بحجم هذا التأثير ونطاقه وتوقيته".

بدوره، حذّر عضو مجلس محافِظي الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، الاثنين، من "مخاطر قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، خصوصًا من خلال التداول الآلي والهجمات السيبرانية وصعوبة التحقق من التصرُّفات التي تنفذها الأنظمة الذكية في الحسابات المصرفية".

ولفت بار الانتباه إلى أنّ "التوسُّع في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يزيد من تعرُّض الأسواق لاضطرابات حادّة إذا لم تتحقق العوائد المنتظرة"، مشدّدًا على "ضرورة مراقبة هذه المخاطر مع استمرار انتشار التكنولوجيا".

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