أعلن مكتب المرجع الديني الإيراني آية الله العظمى وحيد خراساني في بيان صباح اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، ارتحال هذا العالم الرباني عن عمر ناهز الـ105 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المكتب: "ببالغ الحزن والأسى، نُعلن رحيل فقيه أهل البيت (عليهم السلام)، المرجع الديني الكبير، والعالم الرباني، وأستاذ الحوزات العلمية، سماحة آية الله الشيخ وحيد الخراساني (رضوان الله تعالى عليه).

أضاف البيان: "سلّم هذا الفقيه الرفيع المقام، روحه إلى باريها بعد عقود من الدراسة والبحث والتعليم لعلوم آل محمد (ص)، والدفاع عن حرم أهل البيت عليهم السلام المقدس، وكفالة أيتام حضرة ولي العصر عجل الله تعالى فرجه، وتربية جمع كبير من العلماء الأفاضل، وإحياء الشعائر الدينية ولا سيما عزاء الصديقة الكبرى سلام الله عليها بعد أيام استشهادها".

أضاف البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، مفجعًا قلوبَ محبيه ومريديه الذين عرفوا تعلقه الوثيق بأهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام)".

وتابع البيان: "إننا نعزّي بهذا المصاب الذي لا يُعوَّض الساحة المقدسة لحضرة بقية الله الأعظم أرواحنا فداه، والحوزات العلمية، ومحبي مقام الفقاهة والمرجعية، وعموم الشيعة".



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