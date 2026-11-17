أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران نجاح القوات الجوفضائية التابعة له، السيطرة على تاسع طائرة مُسيّرة أميركية من طراز MQM-170 وإنزالها سالمة في جنوب جزيرة قشم، ما يعكس استمرار فشل معدات القيادة المركزية الأميركية المتطورة في مواجهة الحرب الإلكترونية.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "في إطار العمليات الناجحة التي نفذها مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي ضد معدات الجيش الأميركي المعتدي، تمكن متخصصو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي من السيطرة على طائرة MQM-170 أمريكية مسيّرة أخرى في سماء جنوب جزيرة قشم، وذلك خلال عملية حرب إلكترونية دقيقة وناجحة، وتم إنزالها الى الارض بسلام تام".

وأضاف البيان: "مع الاستيلاء على هذه الطائرة، يرتفع عدد طائرات MQM-170 المُسيّرة التي تم الاستيلاء عليها إلى تسع". معتبرًا أن "استمرار التدمير والسيطرة على المعدات الأميركية المتطورة يشير إلى أن خسائر القيادة المركزية الأميركية قد ازدادت بشكل كبير، حتى بات من الصعب على قادة هذه القيادة حصرها".

وأضاف بيان العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: "لقد أثبت الضباط الشباب والنخبة للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، من ذوي الكفاءة والخبرة المحلية في مجال الحرب الإلكترونية، مرة أخرى أن التفوق التكنولوجي المزعوم لأميركا ليس ضمانة لحصانة معداتها العسكرية".

واختتم الحرس الثوري بيانه مؤكدًا أن "سماء إيران لن تكون ساحة تجارب للمعتدين، وعلى العدو الأميركي أن يعلم أن أي عمل عدائي سيُقابل برد قوي من المدافعين عن البلاد".



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