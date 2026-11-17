رد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف، على التهديد الأميركي باستهداف السدود الإيرانية، مهددًا وبحزم أن الرد الإيراني سيكون بالمثل بتطبيق نفس المنطق.

وكتب قاليباف في حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على ما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يمهد لتبرير الاعتداء على البنى التحتية المائية في إيران: "في ظل التمهيد للجولة التالية من الهجمات على البنى التحتية المدنية، يقول "خبراؤهم" لـ"نيويورك تايمز": "إن السدود القريبة من مواقع الصواريخ الإيرانية لها استخدام مزدوج (عسكري-مدني)".

أضاف قاليباف: "حسنًا جدًا. القانون الجديد: كل سد أو ميناء أو محطة كهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو "إسرائيلية" لها استخدام مزدوج... نحن نطبق منطقكم نفسه فقط، بالشكل ذاته ودون تصرف".



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