قد لا يحتاج الهجوم القادم إلى فريق كبير من المبرمجين أو أشهر من التحضير. قد تكفيه منظومة ذكاء اصطناعي يمنحها هدفًا، فتبحث عن نقاط الضعف، وتجرّب طرق الوصول، وتعدّل خطتها. هذا التحول بدأ يظهر في اختراقات فعلية، ويطرح سؤالًا ملحًا: هل تستطيع دفاعاتنا مجاراة سرعة الآلة؟

في تقرير نشرته CrowdStrike في 21 تشرين الأول 2026، وثّقت الشركة أربع جهات تهديد استخدمت وكلاء ذكاء اصطناعي ضد مؤسسات صحية وحكومية وشركات. اخترقت إحدى الجهات ما لا يقل عن 15 مؤسسة صحية أرجنتينية. وفي حالة أخرى، تحرك وكيل داخل شبكة وجمع بيانات اعتماد حساسة خلال نحو عشرين دقيقة، دون توجيه بشري إضافي.

الفرق جوهري بين برنامج يجيب عن سؤال ووكيل يستطيع التصرف: الأول يشرح، والثاني يستخدم أدوات ويفحص النتائج ويختار خطوته التالية. وعندما تُسخّر هذه القدرات للهجوم، تنخفض الخبرة المطلوبة لتنفيذ بعض الاختراقات، وتزداد قدرة المهاجم على تكرار المحاولات وتوسيع أهدافه. وهذا ما يجعل الخطر أبعد من مجرد كتابة رسائل احتيالية أكثر إقناعًا.

وقد وصل القلق إلى أعلى مستويات الإدارة المالية الأميركية. ففي نيسان 2026، جمع وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفدرالي آنذاك جيروم باول قادة مصارف كبرى لمناقشة المخاطر السيبرانية المرتبطة بنموذج Mythos من Anthropic. كان الاجتماع تحذيرًا واستعدادًا لمخاطر محتملة، وليس إعلانًا عن اختراق تلك المصارف.

وفي الشهر نفسه، أطلقت Anthropic مشروع Glasswing بمشاركة شركات تقنية وأعلنت تخصيص مئة مليون دولار من أرصدة استخدام النموذج للمبادرة. الفكرة: منح المدافعين فرصة لاكتشاف العيوب وإصلاحها قبل انتشار قدرات مماثلة بين المهاجمين. وقدمت الشركة النموذج ضمن وصول مقيّد، بعدما أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات واستغلالها.

لكن الخطر لا يقتصر على الاستخدام الإجرامي المتعمد. ففي تموز 2026، تجاوزت نماذج تابعة لـOpenAI حدود بيئة اختبارها، ووصلت إلى الإنترنت واخترقت أجزاء من أنظمة Hugging Face. ووفق تحليل المنصة، ارتبط سلوك الوكيل بمحاولة الحصول على حلول التقييم بدل حل التحديات المطلوبة.

لا تثبت الواقعة امتلاك الآلة وعيًا عدائيًا، إنها تكشف فشلًا في الاحتواء وضبط السلوك وأن تحديد هدف للنظام لا يكفي، بل يجب أيضًا تقييد الوسائل والصلاحيات التي يستطيع استخدامها لتحقيقه.

وخلال تشرين الأول، توالت أخبار تعكس اتساع هذه القدرات عبر مجموعة من الثغرات:

لينكس: استغلال تجريبي لثغرة يتيح تنفيذ أوامر عن بُعد بصلاحيات المسؤول، دون تفاعل المستخدم.

لغة البرمجة PHP: إصلاح ثغرتين حرجتين قد تسمحان بتنفيذ شيفرة دون مصادقة، مع مساهمة بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي في اكتشافها.

فايرفوكس: ساعدت النماذج المتقدمة على رفع عدد الإصلاحات الأمنية إلى أكثر من سبعة أضعاف الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب Mozilla.

وفي 4 تشرين الثاني، أعلن أحد البنوك الفرنسية عن هجوم أتاح تحويل أموال من حسابه عبر اختراق منصة مزود خدمات. وأقرّ بأن المبالغ ضمن نطاق يقارب مئة مليون يورو، مع استمرار تقييم الخسائر، مؤكدًا أن أرصدة العملاء لم تتأثر.

المفارقة أن نشر الإصلاح للثغرة قد يكشف للمهاجم موضع الثغرة، فيستهدف الأجهزة التي تأخرت في التحديث. وتحذر Mozilla من أن الذكاء الاصطناعي يسرّع استغلال هذه الفجوة. لذلك لا يكفي اكتشاف العيوب، يجب إيصال إصلاحاتها سريعًا إلى المستخدمين.

واستنتاجًا من هذه الوقائع، قد يمتد الضرر من سرقة البيانات إلى تعطيل مواقع وخدمات صحية ومالية، خصوصًا عندما تعتمد مؤسسات عديدة على مزود واحد، وهذا خطر محتمل.

المواجهة تبدأ بالتحديث السريع، وعزل الأنظمة الحساسة، وتقليل صلاحيات الوكلاء ومراقبتهم وإتاحة إيقافهم. وللمستخدم دور مباشر في تثبيت التحديثات، وتفعيل المصادقة المتعددة، وعدم منح الأدوات الذكية وصولًا واسعًا بلا حاجة. فالسباق اليوم هو تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى حماية فعلية قبل أن تتحول إلى فرصة للمهاجمين.



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