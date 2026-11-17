واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ404 على التوالي، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف لمبانٍ سكنية وتوغلات عسكرية في مناطق متفرقة من القطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأن الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين في مناطق مختلفة من القطاع.

وفقًا للمصادر فقد استشهد الشاب يوسف شعبان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء وجوده في مخيم زاد بمنطقة القصاصيب في جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي وقت لاحق أُصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين في منطقة ميدان بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفجرًا نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف جديدة استهدفت مباني سكنية شرقي مدينة غزة إضافة إلى عملية نسف شمالي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع أطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" النار في المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس، كما استهدفت بإطلاق النار خيامًا للنازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي.

وشهدت بلدة بيت لاهيا توغلًا لقوات الاحتلال قبل أن تنسحب من المنطقة.

ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 1,650 شهيدًا و5,975 مصابًا فيما بلغ عدد الجثامين التي تمّ انتشالها 850 جثمانًا.

واستنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,702 شهيد و176,105 مصابين.





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