رأى الكاتب الصهيوني والخبير في السياسة الخارجية زلمان شوفال أن وجود إدارة منقسمة بين البيت الأبيض والكونغرس بعد انتخابات منتصف الولاية ليس ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة، لكن التنصّل العام من الرئيس وحزبه، كما يحدث هذه المرة، ليس له على ما يبدو سابقة، على جميع المستويات والدرجات، في مجلسَي الكونغرس، وفي مناصب الحكام، وفي مناصب أخرى في أنحاء البلاد.

وفي مقال له في صحيفة "معاريف"، أضاف شوفال: "يمكن الافتراض أن اليد العليا ستكون للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة والكونغرس عام 2028. وستكون لذلك تداعيات على كل من "إسرائيل" ويهود الولايات المتحدة، وهي تداعيات تفرض الاستعداد لها منذ الآن".

وتابع "نتائج الانتخابات أفرزت واقعًا مقلقًا للجالية اليهودية. ففي عظة لاذعة ألقاها الأسبوع الماضي، تناول الحاخام عميئيل هيرش، أحد قادة التيار الإصلاحي في نيويورك، خطوط الانقسام التي يواجهها الوجود اليهودي في الولايات المتحدة. وقال: "لقد انتهى العصر الذهبي ليهود أمريكا. لقد أصبحت المواقف المعادية لليهود في السياسة الأمريكية أمرًا اعتياديًا، سواء من اليمين أو من اليسار، إذ إن بعض الأعضاء الجدد المنتخبين للكونغرس لا يكتفون بانتقاد سياسة "إسرائيل"، بل يعارضون أيديولوجيًا، وبصورة هوسية ومتجذرة، فكرة إسرائيل ذاتها".

بحسب الكاتب الصهيوني، لم تقطع "إسرائيل" علاقاتها مع الديمقراطيين قط، لكن التغيرات الاجتماعية والأيديولوجية والعرقية، ومن جهة أخرى المصالح السياسية والأمنية المشتركة بين إدارة ترامب و"إسرائيل"، أدّت إلى ابتعاد قيمي وعملي بين "إسرائيل" والحزب الديمقراطي.

وأردف "في السنوات الأخيرة، ساد في "إسرائيل" رأي مفاده أنه لا ينبغي التعويل على نفوذ اليهود في الولايات المتحدة، وأنه من الأفضل الاعتماد على جهات أخرى، مثل الإنجيليين. ولا شك في أن الدعم الإنجيلي مهم، وقد أثبت نفسه أيضًا، من بين أمور أخرى، إذ كان لديه منفذ شبه غير محدود إلى البيت الأبيض، لكن التخلّي الواعي أو غير الواعي عن العامل اليهودي أضعف قدرة "إسرائيل" على التأثير في السياسة الأمريكية، وأضعف ارتباط الجالية اليهودية بـ"إسرائيل". ومع ذلك، ما يزال كثيرون من اليهود في الولايات المتحدة، من مختلف التيارات، يرون في العلاقة مع "إسرائيل" عنصرًا مركزيًا في كونهم يهودًا".

وأشار الى أنه "لا يمكن أن يستمر في "إسرائيل" تمييز مؤسسي وقانوني ضد غالبية هذه القومية التي تقيم في الولايات المتحدة"، لافتًا الى أن استمرار ارتباطها بـ"إسرائيل" يكاد يكون شرطًا لبقائها، وهو أمر حيوي أيضًا لمكانة "إسرائيل". إن المكانة المركزية المتفق عليها لليهودية الأرثوذكسية في الحفاظ على القيم التاريخية لـ"شعب إسرائيل"، ينبغي ألا تمسّ بحقوق الغالبية الإصلاحية والمحافظة ومطالبها في أوساط يهود الولايات المتحدة"، على حدّ تعبيره.

وخلص الى أنه سيتعيّن على الحكومة المقبلة في "إسرائيل"، ومن المستحسن أن تكون حكومة وحدة، لمصلحة العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك العلاقات مع يهودها، العمل على بلورة استراتيجية" إسرائيلية" يهودية، وإقامة قوة ضاربة مشتركة تجعل العلاقات بين" إسرائيل" والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة هدفًا مركزيًا وفوريًا، فالوقت لا يعمل لصالحنا".

الكلمات المفتاحية