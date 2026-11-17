أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن طائرات مسيّرة قتالية تابعة للحرس استهدفت، فجر اليوم، منظومة رادارية للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى بجزيرة البحرين، خلال عملية دقيقة.

وقالت العلاقات العامة، في بيان، إن العملية جاءت ردًا على استمرار انتهاك الطائرات المسيّرة التابعة للجيش الأميركي المجال الجوي الإيراني، وفي إطار التصدي للتحركات العدائية للقوات الأميركية في المنطقة.

وأضاف البيان أن حرس الثورة يواصل عمليات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لرصد الطائرات المسيّرة الأميركية من سلسلتي «MQ» و«MQM-170» وإسقاطها والاستيلاء عليها.

وأكد الحرس أن استمرار انتهاك المجال الجوي الإيراني، واستخدام القواعد والمنشآت العسكرية في المنطقة لتنفيذ أعمال عدائية ضد إيران، لن يمر من دون رد، محمّلًا قادة الجيش الأميركي مسؤولية عواقب هذه الأعمال.

الكلمات المفتاحية