ذكر المحلل السياسي الصهيوني في موقع القناة 12 عميت سيغل أنه بعد أسبوع ونصف من حصوله على تكليفه، توجد أمام رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت عدة خيارات لتشكيل حكومة، ويبدو أن الطريق إلى جميعها محفوف بالعقبات، مشيرًا الى أن التشاؤم يسود في حزب أيزنكوت بشأن ضم الأحزاب الحريدية، في حين ليس واضحًا ما إذا كان شركاؤه في الكتلة سيدعمون تشكيل حكومة أقلية، كما أن حكومة الوحدة لا تبدو في الأفق حاليًا، في ظل مسألة التناوب التي تخيّم عليها.

بالنسبة الى الخيارات المطروحة، يورد سيغل التالي:

المسار الحريدي

- يقدّرون في حزب يشار أن المحكمة العليا لن توافق على تأجيل الاعتقالات وفرض العقوبات على المتهربين من الخدمة لأكثر من أربعة إلى ثمانية أشهر، ولذلك فإن احتمال انضمام "شاس" و"يهودوت هتوراه" ليس مرتفعًا.

- وجّهت جهات في كتلة التغيير انتقادات إلى ليبرمان، وقالت إن التصريح بـ"أننا سنتوصل إلى قانون تجنيد يحظى أيضًا بموافقة الحاخام لاندو" هو "تنازل كبير جدًا وفي وقت مبكر جدًا".

- يوجد احتمال أن يمتنع أعضاء "يهودوت هتوراه" عن التصويت على تشكيل الحكومة، لكن ذلك سيظل يتطلب دعم القائمة العربية الموحدة.

حكومة أقلية

- تحدث أيزنكوت عن ذلك طوال فترة الانتخابات، لكنه كان يعتقد بأن أغلبية يهودية ستكون لديه.

- من الناحية العددية، ما يزال مثل هذا المسعى ممكنًا، لكن رئيس حزب "يشار" سيحتاج إلى دعم القائمة العربية الموحدة وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت.

- سيتعيّن على شركاء أيزنكوت في الكتلة، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، أن يقرروا كيفية حسم هذه المسألة.

- يتمسك رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" بموقفه الرافض لتشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.

حكومة وحدة

- يوافق أيزنكوت على تشكيل حكومة وحدة بشرط أن يترأسها، ويعارض التناوب.

- وإذا تم الاتفاق على التناوب، فإن رئيس حزب "يشار" لن يتنازل بأي حال عن الترتيب، وسيطالب بأن يكون الأول في رئاسة الحكومة.

- ومن الأفكار الأخرى التي طُرحت أن يتولى أيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا لمدة عام، ثم بنيامين نتنياهو لمدة عامين، وبعد ذلك أيزنكوت مجددًا لمدة عام.



هذا ويُشير الكاتب الصهيوني الى أنه من المتوقع اليوم إجراء تصويت لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بعضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "يشار".

وقد توجّه حزب الصهيونية الدينية أمس إلى كاهانا وعرض عليه دعم أحزاب كتلة نتنياهو، مقابل تعهده بالاستقالة في حال تشكيل حكومة ليست حكومة تغيير. ورفض رئيس الكنيست المرتقب العرض.



جهات رفيعة المستوى في كتلة التغيير: لا فرصة لتشكيل حكومة وحدة

بالموازاة، قالت جهات رفيعة المستوى في كتلة التغيير مساء أمس لقناة "كان الاسرائيلية" إنه حتى لو كان هناك احتمال ضئيل لتشكيل حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو، فقد انتهى هذا الاحتمال مع كشف قناة "كان" عن مكتب رئيس الحكومة والتدخل في الانتخابات.

وترى جهات في كتلة التغيير أيضًا أنه "يجب إقالة دافيد زيني ورومان غوفمان من منصبيهما. ما جرى لا يقل عن محاولة انقلاب".

كما ذكرت القناة أن ثلاثة أحداث مفصلية ألحقت ضررًا بفرص تشكيل حكومة واسعة مع الليكود:

الأول هو خطاب بنيامين نتنياهو بمناسبة أداء الكنيست اليمين في قاعة شاغال بالكنيست، والذي أُلغي بعده مباشرة الاجتماع الذي كان مقررًا بين ممثلي حزب يشار والليكود.

الثاني هو إخفاء سفر رئيس الموساد رومان غوفمان، الذي سافر لإجراء محادثات في الولايات المتحدة بعد ساعات من اجتماع نتنياهو وأيزنكوت، من دون إبلاغ الأخير بسفره.

الثالث هو محاولة مكتب نتنياهو التأثير في نتائج الانتخابات من خلال الاعتقالات.

وبحسب القناة، تحاول أحزاب كتلة التغيير تنسيق خطوات من أجل الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تفحص ما حدث في جهاز الشاباك والشرطة في كل ما يتعلق بمحاولة التأثير على الانتخابات. وقد دعا أيزنكوت إلى ذلك علنًا، ووفقًا لمصادر، يوجد رؤساء أحزاب آخرون يرون أن ثمة حاجة إلى ذلك.

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