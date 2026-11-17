شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، إلى جانب إخضاع مواطنين لتحقيقات ميدانية واحتجاز آخرين لساعات.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمالي المدينة، ومدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وداهمت منزل مواطن، قبل أن تعتقله ونجله وتعبث بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش.

كما اعتقلت شابًا من حي الشرايط في مدينة البيرة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع، واحتجزت شقيقين عقب مداهمة منزلهما بالقرب من الخدمات الطبية، وأخضعتهما لتحقيق ميداني قبل أن تفرج عنهما لاحقًا.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي خلايل اللوز وبيت فالوح، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

أما في محافظة طوباس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت منازل المواطنين، وانتشرت في عدة أحياء.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت عددًا من المنازل والمحال التجارية في شارع يافا ومحيط المحكمة، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في شارع فيصل، قبل أن تنسحب من المكان.

وتأتي هذه الاقتحامات امتدادًا لحملة عسكرية واسعة شنتها قوات الاحتلال مساء الاثنين، واستهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل واندلاع مواجهات مع الشبان، إلى جانب إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية.

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