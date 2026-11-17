تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوى لها منذ آب/أغسطس 1982.

وأشارت بيانات ‌لوزارة الطاقة الأميركية، ‌إلى تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد ‌إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التراجع في إطار خطة أميركية لإتاحة نحو 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ضمن تحرك منسق للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لمواجهة اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الحرب علی إيران.

وكانت الدول الـ32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد وافقت في آذار/مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من مخزونات الطوارئ، في أكبر عملية إفراج عن مخزونات النفط في تاريخ الوكالة، في ظل اضطراب تدفقات النفط العالمية وتراجع تدفقات الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز.

جدير بالذكر أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يضم نحو 415.4 مليون برميل في نهاية شباط/فبراير الماضي، قبل بدء تنفيذ عمليات الإفراج الطارئة في آذار/مارس الماضي.

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