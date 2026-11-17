ذكر المراسل العسكري في موقع "والا" أمير بوحبوط أن حادثة إلقاء قنبلة يدوية شظوية داخل مطعم في قرية "كفر مندا" بالجليل، والتي أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين، تعيد إلى الواجهة الحجم الكبير لانتشار الأسلحة والذخائر في ا"سرائيل".

وأوضح بوحبوط أن انتشار الأسلحة والذخائر يتم عبر أربعة مسارات رئيسية، هي تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية والأردنية، ومؤخرًا من الأراضي السورية، إضافة إلى تصنيعها في مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك العبوات الناسفة وبنادق "كارلو غوستاف".

وأشار إلى أن مكافحة التهريب عبر الطائرات المسيّرة دفعت إلى نشر أنظمة طيران جديدة، بتشجيع وتوصية من جهاز الشاباك. وبموجب مسودة تنظيمية، ستُصبح الطائرات المسيّرة التي يزيد وزنها على 250 غرامًا ملزمة بالتسجيل والاتصال بمنظومة مراقبة تنقل بيانات تعريفها وموقعها إلى قاعدة بيانات حكومية متاحة للأجهزة الأمنية.

وأضاف أن تشغيل الطائرات المسيّرة من دون الالتزام بالقواعد والحصول على التراخيص يُعد مخالفة جنائية، وقد تصل غراماتها إلى نحو 14 ألف شيكل.

ولفت إلى أن عمليات السرقة لا تقتصر على التهريب من الخارج، بل تشمل مستودعات الأسلحة والمخابئ التابعة للجيش "الإسرائيلي"، التي ظلت هدفًا للعصابات وتجار السلاح. واستشهد بسرقة أكثر من مئة ألف طلقة ذخيرة من قاعدة تسئيليم في النقب عام 2021، مشيرًا إلى أن الجيش والجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون لم يتمكنوا حتى اليوم من تعقّبها.

ونقل بوحبوط عن جهات عسكرية قولها إن سنوات القتال الثلاث على جبهات عدة شهدت سرقة بنادق ومسدسات ووسائل قتالية وذخائر، نتيجة مشكلات في الرقابة وإنفاذ القانون خلال عمليات التجنيد والقتال.

وأوضحت هذه الجهات أن حالة الاستعجال والطوارئ فرضت تسليح القوات المقاتلة والمساندة، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، ما أدى إلى أوجه قصور في عمليات التسجيل والتأمين الأمني.

بحسب بوخبوط، كشف الجيش "الإسرائيلي" هذا الأسبوع عن إعادة أكثر من 300 ألف قطعة من المعدات ووسائل القتال بصورة مجهولة الهوية، ضمن عملية نفذتها مديرية التكنولوجيا واللوجستيات، وهي الأولى من نوعها منذ عقد، وأنشأت خلالها 62 مركزًا لجمع المعدات في أنحاء البلاد".

وبيّن أن العملية أتاحت إعادة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية أُخرجت من الجيش خلال الخدمة النظامية أو الاحتياط، من دون إلزام أصحابها بالكشف عن هوياتهم أو تقديمهم للمحاكمة بسبب حيازتها أو حملها بصورة غير قانونية.

كما أظهرت معطيات الجيش أنه خلال الأسبوعين الأوليين من العملية أُعيدت نحو 210 قطع أسلحة، و3800 قطعة من المعدات، بينها قنابل صوتية وشظوية وقذائف هاون وقواذف، إضافة إلى 8700 قطعة من الزي العسكري والمعدات والمنسوجات، و3000 ملحق للأسلحة، و1600 قطعة من معدات القتال، بينها سترات واقية وخوذات، ونحو 430 قطعة من المعدات الطبية.

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