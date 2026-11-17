أكد رئيس أركان الاحتلال إيال زامير أن الجيش يعاني نقصًا في المقاتلين، مشددًا على ضرورة توسيع صفوفه، في ظل المفاوضات الجارية بين رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت وحزب "يهدوت هتوراه" بشأن قانون التجنيد.

وقال زامير: "عندما نتحدث عن الجيش، فإننا ننطلق أولًا من الاحتياجات العملياتية"، موضحًا أن "على الجيش "الإسرائيلي" أن يتوسع، فهو يعاني نقصًا في المقاتلين، وهذا لم يتغير"، وأضاف إن "توسيع نطاق الخدمة ليشمل جميع فئات "المجتمع" "الإسرائيلي" من شأنه توزيع العبء العملياتي بصورة أكثر توازنًا، وتخفيف الضغط عن جنود الاحتياط".

وتُظهر المعطيات التي قدّمها جيش الاحتلال إلى لجنة الخارجية والأمن في الكيان خلال العام الماضي، أن النقص الفوري في صفوفه يبلغ نحو 12 ألف جندي، من بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل.

كما أن استمرار الخدمة الإلزامية لمدة 30 شهرًا فقط، بالنسبة إلى الجنود الذين جُنّدوا منذ تموز/يوليو 2024، سيؤدي إلى نقص إضافي بنحو 2500 مقاتل، أي ما يعادل سرية واحدة في كل كتيبة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني صهيوني رفيع مطّلع على المعطيات إن "الاحتياج الأمني هائل وعاجل، ومستوى الاستنزاف أكبر بكثير ممّا عرفناه"، مشيرًا إلى أن جنود الخدمة النظامية باتوا ينفّذون مهام عملياتية متواصلة على حساب التدريبات.

أما في صفوف الاحتياط، فأوضح المسؤول أن الجنود الصهاينة كانوا يُتوقع أن يؤدوا نحو 42 يومًا من الخدمة سنويًا خلال العامين المقبلين، لكن تعدد المهام في الحرب متعددة الجبهات رفع المدة إلى ما بين 80 و100 يوم سنويًا.

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