أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، أن القوات المسلحة حققت إنجازات ملحوظة في المجال البحري وتنفيذ عمليات مؤثرة في مواجهة القوة البحرية الأميركية، مضيفًا: "تمكّنا من دفع الأميركيين إلى التراجع في عرض البحر، وبعون الله سندفعهم في هذه المنطقة حتى القطب الجنوبي، فليكونوا بانتظار ذلك".

سنواصل المواجهة حتى يندم العدو

وقال في كلمة له خلال زيارته معرض البرامج والأنشطة البارزة لمؤسسة حفظ آثار الدفاع المقدس وقيم المقاومة ونشرها اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن إرادة الشعب والقوات المسلحة والإيمان بالوعود الإلهية أفشلت أهداف الولايات المتحدة وكيان الاحتلال في إسقاط الجمهورية الإسلامية"، مشددًا على مواصلة المواجهة حتى يندم العدو على أفعاله، ومؤكدًا أن "الانتقام لدم القائد الشهيد وشهداء الحرب والأطفال الشهداء مطلب ستواصل إيران العمل على تحقيقه".

إخفاق أهداف إسقاط الجمهورية الإسلامية

وفي تقييمه لمجريات المواجهتين العسكريتين الأخيرتين، أوضح اللواء عبد اللهي أن "الولايات المتحدة وكيان الاحتلال سعيا منذ البداية إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحشدا كامل قدراتهما وإمكاناتهما العسكرية لتحقيق هذا الهدف، لكن حساباتهما أخفقت".

وأضاف: "إن العدو اعتقد أنه سيحقق أهدافه خلال فترة قصيرة، إلا أن الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا انتهت بوقف لإطلاق النار اقترحه العدو، فيما استمرت المواجهة في الحرب التالية 40 يومًا، رغم اعتقاده أنه سينهي المعركة خلال 24 إلى 48 ساعة".

وأكد أن واشنطن وكيان الاحتلال أخفقا في تقدير واقع الجمهورية الإسلامية، بعدما اعتقدا أن المعدات والقدرات العسكرية وحدها كفيلة بتحقيق النصر، فيما أثبتت تجربتا الحرب أن العتاد العسكري ليس سوى أحد العوامل المؤثرة، وأن إرادة الشعب والإيمان والاعتقاد بالوعود الإلهية هي التي تحدد مصير المعركة.

إفشال مخطط إسقاط إيران

وأشار إلى أن إرادة الشعب والقوات المسلحة والقادة، إلى جانب الإيمان والاعتقاد بالوعود الإلهية، شكّلت ركائز أساسية لصمود البلاد، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية خرجت من المواجهتين بالصمود والمقاومة، فيما أخفق العدو في تحقيق هدفه بإسقاط النظام أو احتلال أراض إيرانية أو زعزعة إرادة الشعب.

ولفت اللواء عبد اللهي إلى أن الحرب خلّفت خسائر وصعوبات كبيرة، بينها استشهاد القائد وعدد من القادة، فضلًا عن الجرائم التي ارتُكبت خلالها، لكنها حملت أيضًا دروسًا وتجارب مهمة، أبرزها ارتفاع مستوى صمود الشعب واستعداده لمواجهة التحديات.

تعزيز القدرات الدفاعية والاعتماد على الإنتاج المحلي

وفي السياق الدفاعي، أوضح أن المواجهة أتاحت تحديد نقاط الضعف في القدرات العسكرية والعمل على معالجتها، إلى جانب مواصلة إنتاج معدات محلية أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على القدرات الوطنية وخبرات العلماء والباحثين أسهم في تعزيز القوة الدفاعية للبلاد.

كما أشار إلى تطور قدرات القوات المسلحة في المجال البحري ومواجهة المقاتلات والطائرات المعادية، مؤكدًا ارتفاع مستوى الكفاءة والدقة العملياتية مقارنة بالماضي، ومثمنًا دور الكفاءات العلمية والبحثية في تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق إنجازات جديدة.

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