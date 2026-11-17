أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء أحمد وحيدي، أن الشعب الإيراني لن يحني رأسه أمام الاستكبار والكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن العدو الأميركي والصهيوني شُلّت حركته في جميع الجبهات، وبات أسيرًا للمعادلات التي صنعها الشعب الإيراني.

وخلال مراسم تجديد عهد قادة وحشد من أعضاء منظمة التعبئة (البسيج) مع مبادئ الإمام الخميني (قده) في مرقده في العاصمة طهران اليوم الثلاثاء، قال اللواء وحيدي إن استراتيجيات العدو المتعددة فشلت الواحدة تلو الأخرى، وإنه لم يسبق له أن اعترف في داخله بالهزيمة أمام الشعب الإيراني إلى هذا الحد، فيما أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر عزلة في هذه المرحلة.

وأضاف اللواء وحيدي أن الولايات المتحدة لم تكن يومًا في مثل هذه العزلة، بعدما استنجدت بالجميع من دون أن ينصرها أحد خوفًا من الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف قدمت مساعدات في الخفاء، لكنها كانت تنتظر أكثر من ذلك.

وذكر أن إيران لم تكن بحاجة إلى أي دولة في الماضي، ولا تحتاج إلى ذلك اليوم، قائلًا: "لا معين لنا في العالم سوى الله وحده، واليوم بات الجميع في قبضة اقتدار الجمهورية الإسلامية".

ولفت اللواء وحيدي إلى أن الشعب الإيراني يؤدي اليوم الدور ذاته الذي أراده الإمام الخميني (قده)، وهو الدور الذي تلقّى الاستكبار بفضله ضربات قاسية، معتبرًا أن ذلك ثمرة صمود الشعب الإيراني العظيم، ومشددًا على أن الله معهم، وأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الاستكبار والكيان الصهيوني، بل سيمرّغ رؤوسهم في التراب.

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