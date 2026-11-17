أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" نفذت فجر اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عملية توغل كبيرة في ريف محافظة درعا جنوبي سورية، وتسجيل حركة نزوح من بعض القرى في المنطقة.

ووفقًا لتلك الوسائل، فإن مروحيات تابعة للقوات "الإسرائيلية" أطلقت النار باتجاه السهول المحيطة بقرية كويا في ريف درعا الغربي، وأطلقت القوات النار باتجاه الأراضي الزراعية الواقعة غرب القرية.

وأضافت أن القوات "الإسرائيلية" قصفت بقذيفتين مدفعيتين الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي كويا ومعرية في ريف درعا الغربي، مشيرة إلى القيام أيضًا بمداهمة المنازل وتفتيشها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن قوة "إسرائيلية" مؤلفة من 23 آلية عسكرية توغلت في قرية معرية، وانتشرت في عدد من أحيائها، قبل أن تنفذ عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل.

وأضافت الوكالة أن القوات "الإسرائيلية" اعتدت بالضرب على أحد المواطنين، وحطمت سيارته، فيما أطلقت النار في الهواء خلال انتشارها في القرية.

وأكدت المعلومات أن عملية التوغل "الإسرائيلية" تسببت بحركة نزوح لعائلات من قرية كويا، حيث أظهرت مشاهد مصورة حركة نزوح لأهالي القرية نحو القرى المجاورة في ريف درعا الغربي.

وأشار رئيس بلدية كويا أمجد سليمان، إلى أن الأمور عادت إلى الهدوء بشكل نسبي، وذلك بعد بدء قوات العدو "الإسرائيلي" بالانسحاب من قريتي كويا ومعرية باتجاه ثكنة "الجزيرة" في ريف درعا الغربي.

وتشهد مناطق ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة، تصاعدًا في التحركات العسكرية لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وسط إدانات سورية متكررة لهذه العمليات باعتبارها انتهاكًا للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" في سورية، إذ وثّق مركز "سجل" 280 انتهاكًا، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، في ثاني أعلى حصيلة شهرية منذ بداية عام 2026، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

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