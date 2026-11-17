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أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن سفينتين مخالفتين تعرضتا لانفجار وحريق شديدين للغاية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامهما بلغمين بحريين في مياه مضيق هرمز.

وأوضحت العلاقات العامة في بيان أن إحدى السفينتين ناقلة نفط عملاقة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، فيما كانت الأخرى سفينة مخصصة لنقل الغاز المسال.

وأضاف البيان أن السفينتين كانتا تحظيان بتغطية جوية من عدد كبير من المقاتلات والطائرات الأميركية، مشيرًا إلى أنهما اشتعلتا جراء انفجار شديد إثر اصطدامهما بالألغام البحرية في مياه المضيق، ما أدى إلى توقفهما عن الحركة.

وبحسب البيان، تعرضت ناقلة النفط العملاقة للاصطدام في المنطقة الغربية من مضيق هرمز، فيما وقع الحادث للسفينة الناقلة للغاز المسال أثناء عبورها المسار الجنوبي غير المصرّح به في المضيق.

وفي تحذير لشركات الشحن، قالت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية إن الحرائق التي يشهدها مضيق هرمز هذه الأيام ناجمة عن ثقة شركات الشحن بما وصفته بأكاذيب المسؤولين الأميركيين، محذرة من أن السفن المخالفة التي تسلك المسار الجنوبي غير المصرّح به في المضيق ستواجه "جدارًا حديديًا وناريًا من الألغام البحرية".

وختمت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة بيانها مخاطبة شركات الشحن بعبارة: "الأمر متروك لكم".

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