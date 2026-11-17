نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان في بيان إلى المسلمين عامة واللبنانيين خاصة فقيد العلم والعلماء المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني، معتبرًا أن المرجعية الدينية والحوزات والمراكز الدينية خسرت برحيله مرجعًا كبيرًا وعالمًا جليلًا واستاذًا باحثًا وفقيهًا بارعًا.

وجاء في بيان النعي:

بسـمِ اللهِ الرَحمَٰنِ الرَحِيمِ ﴿الَّذِيْنَ تَتـَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ (سورة النَحْل؛ الآية 32).

"إذا مات العالم انثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة". حديث شريف.

ينعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى المسلمين عامة واللبنانيين خاصة فقيد العلم والعلماء سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني، عن عمر شريف ناهز ١٠٠ عام، قضى معظمه في التدريس والتأليف واستنباط الاحكام الشرعية".

أضاف البيان: "كان الراحل الكبير مثال المرجع الرسالي الذي تفانى في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه وقيمه، ولقد أغنى المكتبة الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته التي اشتملت حقول الفقه والمعرفة والعقيدة، وخسرت المرجعية الدينية والحوزات والمراكز الدينية برحيله مرجعًا كبيرًا وعالمًا جليلًا واستاذًا باحثًا وفقيهًا بارعًا أسهم في تأسيس الحوزات الدينية والمراكز الدينية وتخرّج على يديه جمع كبير من العلماء الفضلاء".

واختتم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانه سائلًا الله تعالى "الرحمة والغفران للراحل الكبير، وأن يحشره مع الأنبياء والأولياء والصديقين، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

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