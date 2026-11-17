أعلن السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يجري غدًا الأربعاء زيارة إلى بيروت.

وقال الحسيني لوكالة الأنباء العراقية "واع" الرسمية، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يزور بيروت غدًا، ضمن جولة تتضمن عددًا من الدول العربية الشقيقة"، موضحًا أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وفي السياق نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية، عن مصدر قوله: "إن الزيارة ستتضمن مناقشة آليات تعزيز التنسيق المشترك بين بغداد وبيروت والملفات الأمنية والاقتصادية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة".

وبدأ الزيدي تحركاته الإقليمية بزيارة السعودية في 14 تشرين الأول 2026، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان، أعقبتها زيارة إلى الأردن في 26 من الشهر نفسه، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، ثم سورية بعد يومين، حيث اجتمع بالرئيس المؤقت أحمد الشرع، قبل أن يتوجه إلى البحرين في 4 تشرين الثاني الجاري، في زيارة عُدّت الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى المنامة منذ عام 2003.

وتتواصل هذه التحركات بزيارة لبنان بعد تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى الكويت في 8 من تشرين الثاني الجاري، وذلك في مسار يتزامن مع تحولات إقليمية فرضتها الحرب على إيران التي بدأت في 28 شباط 2026، وما رافقها من تغيرات في موازين القوى ومخاوف بشأن مستقبل الأمن والتحالفات وممرات التجارة والطاقة.

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