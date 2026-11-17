وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع المحيط بقطاع غزة بأنه "وصمة عار"، مشيرًا إلى عدم وجود رغبة واضحة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف في قمة شرق آسيا: "لقد تحدث زملائي باستفاضة اليوم حول قطاع غزة، لذا لن أضيف شيئًا آخر. إنه "وصمة عار" بالنسبة لجميع أولئك الذين تبنوا مرارًا قرارات ذات صلة في الأمم المتحدة، كما يعكس ذلك عدم رغبة واضحة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي أيد خطة دونالد ترامب".

ويسري وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025. ومع ذلك، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات على الأراضي الفلسطينية، زاعمًا أن أهدافه هي منشآت تابعة لحركة "حماس" وأفراد منها.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء، في ظل دمار واسع النطاق، وتعطل في عمل المرافق الطبية، وصعوبات في توفير الغذاء والإمدادات الأساسية للسكان.

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