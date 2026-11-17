أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال قرب ‌أدنى مستوى لها خلال رئاسته، بينما ظهرت مؤشرات على تراجع شعبية زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ داخل الحزب عشية تحد يواجهه على منصبه القيادي.

وأشار الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام أن 32 في المئة من الأميركيين فقط يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض، وهي نسبة ظلت ثابتة في أربعة استطلاعات متتالية أجرتها رويترز/إبسوس منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما بلغ معدل تأييده 31 في المئة في أدنى مستوى خلال مسيرته الرئاسية.

وتراجعت شعبية ترامب هذا العام مع تأثير الحرب الأميركية على إيران على الأوضاع المالية للأميركيين، إذ أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في فقدان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وخلص الاستطلاع إلى أن 31 في المئة فقط ‌من الأميركيين يؤيدون الحرب على إيران. وأظهر الاستطلاع انقسامًا بين المشاركين الديمقراطيين بشأن قيادة الحزب في ‌الكونغرس، إذ كانت النظرة السلبية إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أكثر شيوعًا من النظرة الإيجابية إليه.

في المقابل، حظي زعيم ‌الحزب في مجلس النواب حكيم جيفريز بنظرة إيجابية داخل الحزب تفوق النظرة السلبية تجاهه. وقال نحو 34 في المئة من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع إن نظرتهم إلى شومر إيجابية، بينما يواجه تحديًا على زعامة الحزب من زميله السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن عن ولاية ماريلاند.

وقال 43 في المئة إنهم لا يفضلون شومر في زعامة الحزب، فيما أفاد 22 في المئة بأنهم لم يسمعوا به من قبل.

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