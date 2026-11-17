شنّ الطيران السعودي سلسلة غارات جوية عدوانية استهدفت المنشآت الغذائية والصناعية وفرق الإنقاذ والإسعاف في عدد من المحافظات اليمنية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.

ففي محافظة الحديدة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في صفوف فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، جراء معاودة الطيران قصف محيط مصنع الخولاني للإسفنج في المنطقة الصناعية شمال مدينة الحديدة عقب استهداف المصنع بشكل مباشر، في جريمة مزدوجة استهدفت المسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

كما شنّ الطيران السعودي ثلاث غارات جوية استهدفت صوامع ومطاحن الكبوس شمال المدينة، وغارتين جويتين طالتا جزيرة كمران.

وفي محافظة صعدة، ارتقى شهداء وسقط جرحى في صفوف عناصر فريق نزع الألغام جراء غارات شنها الطيران السعودي في مديرية كتاف.

وأكدت المصادر الميدانية اليمنية أن طيران النظام السعودي استهدف المسعفين من الأهالي بشكل مباشر أثناء محاولتهم إنقاذ وإسعاف الجرحى، وواصل التحليق المكثف في سماء الجريمة لمنع وصول فرق الإسعاف إلى المكان.

وامتدت الغارات السعودية لتطال أمانة العاصمة ومحافظة حجة، حيث عاود الطيران استهداف عزلة بني جرموز في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء بثلاث غارات جوية، فيما شنّ الطيران المعادي غارتين جويتين استهدفتا عزلة العطن في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة.

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