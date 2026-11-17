أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، علي كاظمي، عن فتح ملف قضائي، بشأن جريمة اغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، مؤكدًا أن المتابعات القانونية والجزائية لا تزال مستمرة.

وأوضح كاظمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن "واقعة استشهاد قائد الثورة الإسلامية لا تقتصر على كونها جريمة قتل جنائية فحسب، وإنما تمثل فاجعة كبرى ومصدر حزن عميق للشعب الإيراني وجميع أحرار العالم".

وأضاف، أن الإجراءات القضائية في هذه القضية تجري عبر مسارين، حقوقي وجزائي، وذلك بشأن الأعمال الإرهابية للحكومة الأميركية والكيان الصهيوني، والتي أدت إلى اغتيال واستشهاد قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)، مشيرًا إلى أن الملف فُتح بناءً على شكوى تقدمت بها أسرته الكريمة.

وقال كاظمي: "إن القضية تشمل أيضاً استشهاد زهراء حداد عادل (زوجة نجل القائد الشهيد)، والسيدة بشرى حسيني الخامنئي (ابنة القائد الشهيد)، وحفيدة القائد الشهيد، ومصباح الهدى باقري كني (زوج ابنة القائد الشهيد)".

وتابع: "لقد أُجريت التحقيقات والإجراءات اللازمة في مرحلة النيابة العامة، وصدرت على اثره مذكرات اتهام في 92 شخصا أميركيًا و67 "إسرائيليًا"، على خلفية اتهامات تتعلق بأعمال إرهابية أدت إلى استشهاد قائد الثورة الإسلامية، وأُحيل الملف إلى محكمة الثورة الإسلامية للنظر فيه".

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران إلى أن سائر التفاصيل المتعلقة بمسار القضية والإجراءات القضائية الأخرى ستُعلن للرأي العام لاحقًا.

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