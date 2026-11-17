استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري.

اللقاء عرض تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

وقد كرر الرئيس بري تأكيده على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701 وعلى أهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود هذا القرار وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.

كما تابع الرئيس بري أيضًا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية ووطنية خلال إستقباله النائب ملحم خلف.

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