لبنان
الرئيس بري يؤكد وحدة الموقف اللبناني لجهة التمسّك بالقرار 1701
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري.
اللقاء عرض تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
وقد كرر الرئيس بري تأكيده على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701 وعلى أهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود هذا القرار وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
كما تابع الرئيس بري أيضًا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية ووطنية خلال إستقباله النائب ملحم خلف.