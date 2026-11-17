تتواصل في العمق الإيراني ورش التطوير العسكري المتسارعة وسط تعاظم الترسانة الاستراتيجية التي تخفيها طهران داخل شبكات معقدة من المدن الصاروخية المحصنة تحت الأرض، والتي باتت تشكل العصب الأساسي لردعها العسكري والدفاع عن نفوذها الإقليمي. وتتموضع تلك القواعد المحصنة في أعماق الجبال وتحت الطبقات الصخرية السميكة لتوفير حماية قصوى لمنصات الإطلاق المتحركة والصواريخ بعيدة المدى، ما يصعب على الترسانة الاستخباراتية والضربات الجوية المعادية شل قدراتها.

وفي قلب هذا السباق التكنولوجي والعسكري، تتباين الرؤى والتقييمات بين الدوائر الرسمية الإيرانية من جهة، والخبراء العسكريين الغربيين و"الإسرائيليين" من جهة أخرى، لا سيما عند تقييم قدرات الأسلحة الجديدة الفائقة السرعة والمتمثلة في صاروخ "فتاح 1" والمقارنة مع القدرة التدميرية الهائلة لصاروخ "خرمشهر" الذي يُوصف إعلاميًا بسلاح يوم القيامة الإيراني.

فعلى الجانب الإيراني، يُنظر إلى صاروخ "فتاح 1" باعتباره نقلة نوعية كبرى في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الفرط صوتية (الهيبورسونيك) وتتراوح سرعته القصوى بين 13 و15 ضعف سرعة الصوت (ماخ) مع مدى فعال نحو 1400 كيلومتر. ويمتلك الصاروخ مرحلتين، وهو مزود في مرحلته الأخيرة برأس حربي مستقل يحتوي على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة تتيح له المناورة الحادة داخل الغلاف الجوي وخارجه للالتفاف على أحدث المنظومات الدفاعية الأميركية و"الإسرائيلية" مثل "آرو" و"باتريوت" و"القبة الحديدية" عبر إرباك رادارات التتبع وخفض زمن الاستجابة.

في المقابل، يمثل صاروخ "خرمشهر" (بأجياله المتطورة وصولًا إلى "خرمشهر 4" أو "خيبر") الفئة الثقيلة بعيدة المدى التي تعتمد على الوقود السائل بمدى يبلغ نحو ألفي كيلومتر، وهو مصمم بدقة عالية لإصابة الأهداف بحمولة هائلة إذ يزن رأسه الحربي ما بين 1.5 و2 طن، وهو مصمم خصيصًا لإحداث دمار واسع ومضاعف في البنى التحتية الحيوية والأحياء السكنية، مع نجاح المهندسين في تقليص طوله إلى 13 مترًا عبر دمج المحرك داخل خزان الوقود وتزويده بمحرك "أروند" المتطور وإلغاء الجنيحات الخارجية لتقليل البصمة الرادارية.

وعلى النقيض من الإعلان العسكري الرسمي للحرس الثوري الإيراني وبمحاولة من العدو الصهيوني للتهوين من القدرات الإيرانية التي يتفاجأ بها العدو يومًا بعد يوم، يتبنى الخبير العسكري "الإسرائيلي" المتخصص في شؤون الدفاع الصاروخي ورئيس مركز أبحاث الفضاء والطائرات من دون طيار في معهد فينش للدراسات الاستراتيجية تال إنبر مقاربة فيها الكثير من التحفظات على ما أعلنه الإيرانيون، حيث يؤكد إنبر أن الانخراط الإيراني في تطوير الأسلحة الفرط صوتية مثل "فتاح 1" يمثل تطورًا هندسيًا حقيقيًا وجادًا لا يمكن تجاهله، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن هذه الأسلحة لا تمثل "سلاحًا معجزًا" خارقًا للعادة أو عصيًا على التدمير، موضحًا أن شبكة الدفاع الجوي "الإسرائيلية" متعددة الطبقات تمتلك القدرة والآليات اللازمة لاعتراض هذه التهديدات والتعامل معها.

وهذا ما يعتبر تضليلًا ومحاولة تهوين للإنجاز الهندسي الإيراني غير العادي والذي كسر قواعد فيزيائية وديناميكية بدمج رأس حربي فرط صوتي على ناقل باليستي ("خيبر شيكن"). فصاروخ فتاح ١ باليستي فرط صوتي كُشف عنه في يونيو ٢٠٢٣ بمدى ١٤٠٠ كم وبسرعة ما بين ١٣ إلى ١٥ ماخ، يتميز برأس حربي قاتل أضيفت إليه ٤ زعانف تحكم مثلثية بالمؤخرة برأس مزدوج المخروط double cone بحيث أصبح قادرًا على توجيه الرأس وقادرًا على تغيير مساره وخصوصًا أثناء التحليق في الفضاء الخارجي. وبوضع هذا الرأس على صاروخ خيبر شيكن الأخف وزنًا والمصنع بدنه من ألياف كربونية ومعدن خاص خفيف إضافة لعمله بالوقود الصلب ما يمنحه سرعة في الجهوزية والإطلاق لا تتعدى ١٥ دقيقة، وبهذه العملية المعقدة يصبح من المؤكد أن خيبر شيكن سيزداد مداه (لا يمكن معرفته بدقة إلا من قبل الخبراء المصنعين الإيرانيين) إضافة لمفعول تدمير أكبر برأس فتاح ١ إضافة إلى خصوصية هامة يمتلكها خيبر شيكن ألا وهي قدرة مناورة نهائية معتبرة قبل وصوله إلى الهدف وبعد دخوله الغلاف الجوي.

أما فيما يتعلق بصواريخ "خرمشهر"، فيشير تال إنبر إلى أن القوة التدميرية لهذه الصواريخ تعود لضخامة رؤوسها الحربية وقدرتها الكبيرة على تسوية مجمعات سكنية أو طرق رئيسية بأكملها حال سقوطها، غير أنه يلفت الانتباه إلى محدودية الأعداد المتوفرة منها مقارنة بالترسانات التقليدية الواسعة (وهذا في صلب عملية التهوين العدائية للإنجازات الإيرانية) لأنه من المؤكد أنه لا أحد يعرف حجم القدرة الإنتاجية الإيرانية ولا العدد الحقيقي للصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران، وبتقديري يمتلكون ترسانة صاروخية أكبر بكثير مما يتصوره البعض، وصناعة الصواريخ وفق النموذج الإيراني أسهل بكثير مما يعتقدون)، ما يجعل التوازن العسكري بين ما تبنيه إيران داخل مدنها الصاروخية السرية وما تراهن عليه "إسرائيل" من طبقات دفاعية واعتراضية مفتوحًا على مزيد من الاختبارات الميدانية والتطورات التقنية في صراع الإرادات المستمر.

وفي النهاية، تظل تداعيات استخدام هذه الترسانة الصاروخية المتقدمة في أي مواجهة إقليمية واسعة النطاق محل قراءات متباينة تحكمها معادلات الردع المتبادل، فمن وجهة النظر العسكرية الإيرانية، يُعتقد أن إطلاق دفعات متزامنة ومكثفة من صواريخ "فتاح 1" سريعة المناورة إلى جانب الرؤوس المدمرة لـ"خرمشهر" سيكون كفيلًا بإغراق شبكات الدفاع الجوي متعددة الطبقات وإصابة المراكز الحيوية الحساسة بشلل تام منذ الساعات الأولى للمعركة. في المقابل، يرى الخبراء والمحللون الاستراتيجيون أن النجاح الفعلي لهذه الصواريخ في إحداث تغيير جذري في موازين الحرب سيبقى رهناً بقدرة منصات الإطلاق تحت الأرض على الصمود أمام الضربات الاستباقية المعادية، ومدى كفاءة التنسيق الميداني في التغلب على التعقيدات اللوجستية للوقود السائل والتحضير، فضلًا عن الاختبار الحقيقي لاختبارات الاعتراض والدفاع الجوي "الإسرائيلي" والغربي الذي يراهن على تفكيك هذا الهجوم وتقليص خسائره في الميدان. مع العلم أن التجربة السابقة في حرب الـ٣٩ يومًا أثبتت وبشكل أكيد فشل كل أنظمة الدفاع الجوي المعادية المؤلفة من ٧ طبقات يضاف إليها دفاعات جوية أميركية من البحر ومن قواعد أرضية في الخليج والأردن إضافة لمشاركة الطيران البريطاني الذي ينطلق من قبرص لم تستطع منع أو التصدي للصواريخ الإيرانية.

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