أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي التصعيد الخطير والسابقة الأشد في تاريخ الاستهداف الممنهج من قبل السلطات الحكومية في البحرين، إثر إصدارها أحكامًا جائرة ومشددة بحق ثلة من كبار رجال الدين من العلماء الشيعة، يقضي بعضها بالسجن المؤبد وبعضها الآخر بخمسة عشر عامًا.

وأكد الخزعلي أن زج أكثر من 60 عالمًا تقيًا ورعًا في غياهب السجون لا يقتصر على كونها محاكمة لأفراد، بل يعد عدوانًا سافرًا ومحاولة مكشوفة لتصفية الوجود الشيعي واستهداف الهوية الدينية والوطنية للبحرينيين الشيعة بشكل كامل.

وبيّن الخزعلي أن هذه التطورات الخطيرة تمس بشكل مباشر النسيج الاجتماعي، وحرية المعتقد، والهوية الدينية لمكون أصيل من مكونات الشعب البحريني، مشيراً إلى أنهم في العراق يراقبون عن كثب هذه التطورات المؤسفة والخطيرة وتداعياتها المحتملة، مع الأمل بتحكيم لغة العقل والمنطق في معالجة هذا الموضوع.

ووجه الخزعلي نداءً إلى الجهات الرسمية كافة، والمؤسسات الحقوقية، والقيادات الدينية والسياسية في العالم الإسلامي، والمجتمع الدولي، لاتخاذ مواقف مسؤولة وجادة تسهم في رفع الحيف، ودعم مساعي الإفراج عن العلماء المعتقلين، والعمل على تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في البحرين بكل الوسائل القانونية المتاحة.

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