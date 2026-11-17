أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر عنها في صنعاء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "والله من ورائهم محيط"، والتي جاءت دفاعاً عن اليمن وسيادته ورداً على العدوان والحصار السعودي، مؤكدة أنها حققت أهدافها المعلنة.

وبحسب البيان، أسفرت العملية عن تأمين عشر مديريات في محافظتي تعز ولحج، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 7100 كيلومتر مربع، ودحر وتدمير 12 فرقة عسكرية تضم 60 لواءً من التحشيدات السعودية، بقيادة الضابط السعودي محمد طلال البلوي.

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى تدمير وإعطاب واغتنام مئات الآليات والمدرعات، والاستيلاء على أعداد كبيرة من الأسلحة والذخائر والتجهيزات العسكرية.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن هدف العملية كان تأمين المناطق التي تنطلق منها الهجمات على المواطنين والقوات المسلحة، مشددة على أنها ليست موجهة ضد أبناء المحافظات الجنوبية، ولا تحمل أي نوايا عدوانية تجاههم، ودعتهم إلى رفض استخدام مناطقهم منطلقاً لعمليات تستهدف الشعب اليمني.

وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة إن المجازر التي يرتكبها العدوان السعودي لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة إلا عزماً على تطوير قدراته العسكرية واختيار الأهداف الأكثر إيلاماً، متوعدة بمواصلة العمليات باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، واستهداف التحشيدات العسكرية السعودية وضباطها حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.

وأكد البيان أن الملاحة في باب المندب أصبحت، أكثر أماناً بعد اندحار القوات السعودية وتحشيداتها، مجدداً التأكيد أن العمليات العسكرية ستستمر في مواجهة العدوان.

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