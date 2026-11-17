عقدت كتائب حزب الله مؤتمرًا صحفيًا وجولة ميدانية اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، في ناحية جرف النصر (جرف الصخر) شمال محافظة بابل، بحضور ممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية للرد على الاتهامات الحكومية المتعلقة بملف تهريب النفط والمهلة الممنوحة لها لمغادرة المنطقة.

وأكد القيادي في كتائب حزب الله العراقية، أبو طالب السعيدي، أن العراق يقف اليوم على أعتاب أزمة كبيرة، يراد لها أن تتفاقم، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى، مع تصاعد هذه الأزمة، إلى إراقة دماء أبناء الوطن الواحد، من المجاهدين وإخوتهم في الأجهزة الأمنية، مردفًا: "أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع أن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا وشهدائنا".

وأضاف أن هذه الدماء التي يراد اليوم وضعها في مواجهة بعضها بعضًا، هي ذاتها التي امتزجت على مدى اثني عشر عاماً، منذ فتوى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني، حفظه الله، وحتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الجميع جمعهم ساتر واحد ودماء مشتركة.

وأوضح السعيدي أن مدينة جرف الصخر تمثل شاهدًا حقيقيًا على هذه التضحيات المشتركة، مبينًا أنهم شاركوا في تحرير المدينة مع مختلف الأجهزة الأمنية، إلا أن هناك، مع الأسف الشديد، من يريد، من خلال القرار السياسي والمغامرة التي يقدم عليها رئيس الحكومة الحالي، أن يجعل هذه الدماء التي دافعت عن العراق واختلطت في ساحات المواجهة في مواجهة بعضها بعضًا.

وتابع أنه يتذكر جيدًا، وفي هذا المكان تحديدًا، كيف كانت دماء أبناء الحشد الشعبي وشباب كتائب حزب الله تختلط بدماء الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، مشيرًا إلى أنه قبل اثني عشر عامًا، عندما كان إرهابيو داعش يفجرون أنفسهم بالمقاتلين الذين لبوا فتوى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كانت دماء الجميع وأجسادهم تختلط في ساحات المواجهة.

وتابع السعيدي أن المشهد كان يصل إلى درجة أنهم لم يكونوا يستطيعون تمييز إصبع من إصبع، أو ساق من ساق، أو كتف من كتف، نتيجة امتزاج أجساد الشهداء من مختلف التشكيلات الأمنية والمقاتلة.

وأكد السعيدي، مخاطبًا السياسيين الطامحين إلى إشعال الفتنة، أن الرهان على اقتتال أبناء الحشد الشعبي أو أبناء كتائب حزب الله مع الأجهزة الأمنية لن يتحقق، مشددًا على أن حكمة العقلاء والمسؤولية الوطنية أكبر من هذه المحاولات.

وأضاف أن هناك من أسس للعملية السياسية القائمة في العراق، إلا أنهم لم يشتركوا فيها، ولم يتولوا وزارة أو منصب وكيل وزارة أو حتى رئاسة بلدية، لافتًا إلى أن نهجهم كان دائمًا منصبًا على محاربة أعداء الله، سواء كان الظالم والطاغية صدام، أو الاحتلال الأميركي والبريطاني والإيطالي والأوكراني والإسباني.

وأشار إلى أنه في عام 2003، عندما خرج شباب كتائب حزب الله من سجون النظام الصدامي، اتخذوا خيارًا واضحًا يتمثل بطرد الاحتلال الأميركي من العراق، مؤكدًا أن هذا الهدف تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك توجهوا إلى مقاتلة تنظيم القاعدة وداعش.

وأوضح السعيدي أنه سبق أن تحدث بصراحة ووضوح مع أعضاء اللجنة، معتبرًا أن المكان الذي استقبلهم فيه اليوم، والذي شرفوه بزيارته بصفتهم قادة رأي ومسؤولين عن مراكز ومؤسسات إعلامية مهمة في العراق، يمثل موقعًا مفتوحًا أمام المعاينة والاطلاع على الحقائق.

وأضاف أن من بين الحاضرين قامات إعلامية عرفوها منذ سنوات طويلة، وكان دأبها نقل الحقيقة، حتى في ظل نظام صدام، مشيرًا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق صناع الرأي الإعلامي اليوم مسؤولية كبيرة، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب نقل الوقائع بكل أمانة وموضوعية.

وأكد السعيدي أن مدينة جرف النصر ومواقعها مفتوحة أمام الجميع، كما كانت مفتوحة أمام اللجنة التي زارت المنطقة، مبينًا أنهم لم يفرضوا أي قيود على اللجنة، ولم يمنعوها من زيارة أي مكان أرادت الاطلاع عليه.

ونفى السعيدي ما صرح به الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة، الشاب العبودي، بشأن تعرض اللجنة للابتزاز، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ من الصحة.

وأضاف أن بعض التسريبات التي شاهدها الرأي العام توضح جانبًا مما جرى، مشيرًا إلى أنهم، بصفتهم مجاهدين وأفرادًا منتمين إلى العشائر، كانوا قد استعدوا لاستقبال أعضاء اللجنة وهيؤوا لهم وجبة غداء، ولم تكن لديهم أي ضغينة تجاههم، ولم يكونوا يعلمون أن هناك نوايا لتزييف الحقائق.

وأوضح أن جميع المواقع التي زارتها اللجنة ستكون متاحة أمام الوفد الإعلامي للاطلاع عليها بصورة تفصيلية، مؤكدًا أن الهدف هو أن يشاهد الإعلاميون الحقائق ميدانيًا، بعيدًا عن التسريبات أو المعلومات غير الدقيقة.

وفي ما يتعلق بالمعمل الذي يظهر خلفه، أوضح السعيدي أنه معمل بدائي يبعد عن الأنابيب الثلاثة التي يُدّعى أنها تعرضت للثقب وتسرب الوقود منها مسافة تقارب خمسة كيلومترات.

وأضاف أن من الضروري طرح التساؤلات الفنية بشأن طبيعة هذا المعمل وموقعه، وكيف يمكن الربط بين معمل بدائي يبعد نحو خمسة كيلومترات عن الأنابيب المذكورة وبين الادعاءات المتعلقة بثقبها وتسرب الوقود منها، مؤكدًا أن المختصين يستطيعون معاينة المكان والتحقق من طبيعة المواد الموجودة فيه.

وأشار السعيدي إلى أن المادة الموجودة في المعمل قديمة جدًا، وأن المعمل متروك منذ أشهر عديدة، مبينًا أن وظيفته تقتصر على الاستخدام عند الأزمات، حيث يؤتى بما يُصطلح عليه بالنفط الأسود، ويُستخرج منه الغاز.

وأوضح أن المنطقة التي يعملون ضمن قاطعها الجغرافي واسعة جدًا، وتمتد من المسيب إلى القائم، وعلى مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات، لافتًا إلى أن الحكومات المتعاقبة، وخصوصًا الحكومة الحالية، لم تتمكن من توفير الوقود بصورة كافية لتلبية احتياجات هذا القاطع الواسع.

وأضاف أنه عند حدوث أزمة في الوقود يضطرون إلى شراء النفط الأسود من أموالهم الخاصة، وتحويله إلى مادة الغاز، لاستخدامه في تشغيل المولدات الكهربائية، وكذلك للاستفادة منه في المركبات التي تعمل على هذا النوع من الوقود.

وأكد السعيدي أن الموضوع يحمل أبعادًا سياسية أكثر مما يحمل أبعادًا فنية أو تقنية، داعيًا إلى النظر في الوقائع الميدانية بعيدًا عن التوظيف السياسي.

كذلك، توجه السعيدي بالشكر إلى صناع الرأي الإعلامي العراقي الذين قدموا من أماكن بعيدة وتحملوا عناء السفر والمشقة، بدافع وطني ومسؤولية مهنية، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة إحدى الخطوات التي تسهم في تهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة الراهنة. وشدد السعيدي على أن هذه الادعاءات والتخرصات السياسية التي تنطلق، مع الأسف الشديد، من رئيس الحكومة ومن يقف وراءه ممن يسعون إلى الفتنة، لن تنجح في دفع أبناء العراق إلى الاقتتال في ما بينهم.

وأكد أن حكمة العقلاء، وفي مقدمتهم جناب الحاج العزيز الشهيد الحي أبي حسين المحمداوي، تمثل عاملًا مهمًا في احتواء الأزمة، معربًا عن ثقته بأن تدخل أصحاب الرأي والحكمة والسياسة سيسهم، بإذن الله تعالى، في إجهاض هذه الفتنة ومنع اتساعها.

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