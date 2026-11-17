عبّرت قوى وشخصيات سياسية عراقية عن شجبها وإدانتها واستنكارها للأحكام الجائرة التي أصدرتها السلطات البحرينية ضد عدد من رجال الدين الشيعة في البحرين، بالاستناد إلى تهم واهية، وبعيدة كل البعد عن مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وتتنافى مع حرية التعبير والممارسات الدينية التي تكفلها كل القوانين والشرائع السماوية والوضعية.

تداعيات خطيرة تهدّد النسيج الاجتماعي



وفي هذا السياق، أعرب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في بيان له بهذا الشأن، عن استنكاره وإدانته لـ"الأحكام الصادرة عن السلطات البحرينية بحق علماء الطائفة الشيعية، لما تمثله من مساس بمكانة العلماء والحريات الدينية، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدّد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية في مملكة البحرين".

وحذّر المجلس الأعلى في بيانه من "خطورة هذه الإجراءات الظالمة، انطلاقًا من حقيقة "أن استهداف علماء الدين والتضييق عليهم لا يخدم استقرار البلاد، بل من شأنه أن يؤجج مشاعر الغضب والاستياء، ويعمّق الانقسام ويزعزع الثقة بين أبناء الشعب ومؤسسات الدولة".

ودعا المجلس الأعلى، السلطات البحرينية إلى "التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، وإعادة النظر في هذه الأحكام الجائرة، واعتماد لغة الحوار والإنصاف، وصيانة حقوق جميع المواطنين"، معتبرًا "أن استقرار البحرين ووحدة شعبها لا يتحققان إلا بالعدالة وصون كرامة جميع أبنائها".

صمت دولي مرفوض

من جانبه، أدان رئيس المجلس التنفيذي لحركة المقاومة الإسلامية (النجباء)؛ الشيخ ناظم السعيدي، الأحكام القضائية الصادرة بحق ثلاثة وخمسين عالمًا ورمزًا دينيًا في البحرين، معتبراً أنها تمثل استهدافًا لمقام العلم والعلماء ومحاولة للنيل من إرادة الشعب البحريني وإسكات الأصوات الدينية الحرة.

ووصف الشيخ السعيدي، في بيان له، هذه الأحكام بالجريمة النكراء التي تضاف إلى سجل النظام البحريني، مؤكداً أنها "لن تنجح في كسر إرادة الشعب أو ثني العلماء عن مواقفهم، بل ستزيدهم إصراراً على التمسك بمبادئ العزة والكرامة".

وانتقد القيادي في حركة النجباء، صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء المجزرة القضائية، داعياً الهيئات الدولية وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتحرك لمواجهة ما عدَّه تصعيداً قمعياً بحق العلماء. وفي الوقت ذاته دعا الشعب البحريني للتحرك ورفض الأحكام، مؤكداً أن انتزاع الحقوق يتطلب الصمود والتضحية والحضور الفاعل في الساحات، ومشدداً على أن الرهان يبقى على موقف البحرينيين في مواجهة سياسات القمع والاستبداد.

الى جانب ذلك كانت منظمات مختلفة، ونخب سياسية وثقافية وإعلامية ومجتمعية عراقية، قد استنكرت عبر بيانات وفعاليات مختلفة، النهج الإجرامي للنظام البحريني في التعامل مع معارضيه، لا سيما من رجال الدين الذين ينتمون للمذهب الشيعي، ودعت تلك المنظمات والنخب إلى تبني مواقف حازمة وقوية على الصعيد العراقي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لردع النظام البحريني ومنعه من التمادي في جرائمه ضد أبناء شعبه.

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