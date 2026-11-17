تصوير: موسى الحسيني

مرّ عامان على استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله؛ محمد عفيف، لكنّ المسافة الزمنية لم تُخفّف من حضور الرجل الذي ارتبط اسمه بالمواجهة الإعلامية خلال واحدة من أكثر المراحل حساسيةً في تاريخ لبنان. فالمؤتمرات الصحافية التي عقدها، والمواقف التي أطلقها، والحضور الذي حافظ عليه في ذروة العدوان الصهيوني على لبنان في عام 2024، لا تزال محطات أساسية في استعادة تجربته الإعلامية.

الموسوي: منظومة قيم إعلامية وأخلاقية

يصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، في حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري، عفيف بأنّه "منظومة متكاملة من القيم الإعلامية والأخلاقية مستمدةً من البيئة العلمية والثقافية والمقاوِمة التي نشأ فيها، ولم يكن مجرَّد مسؤول إعلامي".

يضيف الموسوي: "إنّ استذكار الشهيد هو استحضار لعطاء اتّسم بالوفاء والولاء. هو كان مدرسة إعلامية وقيمية متكاملة، تجلَّت بوضوح في مواقفه ومؤتمراته الصحافية التي أطلقها في أكثر اللحظات حساسية ومفصلية في تاريخ المقاومة".

ويؤكّد الموسوي أنّ "استعادة ذكراه تُجدِّد العهد على مواصلة النهج الذي سار عليه الشهداء والقادة"، مشيرًا إلى أنّ "المسيرة مستمرة بقيادة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بما يحمله ذلك من تمسُّك بالعزة والكرامة والحرية".

الشيخ ماهر مزهر: قدّم الكثير للساحات

بدوره، يؤكّد أمين سر "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة"؛ الشيخ ماهر مزهر، لـ"العهد"، أنّ "الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج محمد عفيف تستحضر سيرة رجل" وصفه بـ"الصادق"، مذكّرًا بأنّ عفيف "قدّم الكثير، ليس على المستوى الإعلامي فحسب، وإنّما للساحات الإسلامية والعربية والوطنية أيضًا".

ويبيّن الشيخ مزهر أنّ "هذه المناسبة تعيد التأكيد على دور المقاومة وحقها"، مستحضرًا "ما قدّمه الشهيد من صدق وإخلاص في مسيرته ومواقفه".

بهاء الدين النابلسي: قامة إعلامية وفكرية

يستعيد الإعلامي بهاء الدين النابلسي،؛ شقيق محمد عفيف، سيرة شقيقه ودوره الإعلامي خلال العدوان على لبنان في 2024، حين كان صوتًا حاضرًا في التعبير عن مواقف المقاومة في واحدة من أكثر المراحل حساسية.

ويصف النابلسي شقيقه، في حديث خاص بـ"العهد"، بأنّه "قامة إعلامية وثقافية وفكرية كبيرة، وجبهة إعلامية متكاملة، وقائد بكل ما للكلمة من معنى"، فـ"كان محيطًا بتفاصيل المشهدين الإعلامي والسياسي، وحضوره كان لافتًا للانتباه خلال الأيام الـ50 الأخيرة من حياته، حيث واصل أداء دوره الإعلامي في مواجهة الرواية "الإسرائيلية""، بحسب النابلسي.

ويضيف: "إنّ العدو أدرك أهمية الحاج محمد عفيف وقدراته الفكرية والإعلامية، وبرغم أنّه كان يواجه عبر وسائل الإعلام، فقد تعرّض للاستهداف واستُشهد. قامته وفكره وعلمه وصوته لا تزال حاضرة، وتصريحاته وأعماله مستمرة كأنّه لم يغب".

وإحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، أقام حزب الله مجلس فاتحة وعزاء في "مجمّع الإمام المجتبى" (عليه السلام) في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عائلة الشهيد، علماء دين وفاعليات نيابية وسياسية وإعلامية، وحشد من الأهالي.

جدير ذكره أنّ محمد عفيف تولّى مسؤولية العلاقات الإعلامية في حزب الله في عام 2014، وقد عُرِف بمؤتمراته الصحافية ومواقفه الإعلامية التي فنَّد فيها الرواية الصهيونية التي تبرِّر العدوان على لبنان في 2024، إلى حين استشهاده في غارة صهيونية على منطقة رأس النبع في بيروت، يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

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