حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من أنّ نشر فرنسا جنودًا في أوكرانيا "يُعَدُّ مشاركة مباشرة في الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "موسكو أعربت عن قلقها إزاء هذا الوجود العسكري".

وقال لافروف، عقب اختتام قمة "شرق آسيا" وقمة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان): "نحن على علم بذلك (بشأن نشر قوات فرنسية في أوكرانيا). لقد أعربنا عن قلقنا، لم يَعُدْ الأمر دعمًا لأوكرانيا، بل بات مشاركة مباشرة في الحرب"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وجاء تصريح لافروف غداة تأكيد مصدر مطلع لـ"فرانس برس" أنّ "مجموعات من العسكريين الفرنسيين تنتشر في أوكرانيا منذ أشهر لأداء مهمات غير قتالية".

وكشف المصدر، أمس الاثنين، عن أنّ "جنودًا فرنسيين يعملون في أوكرانيا منذ أشهر عدة، في مهمة تشمل تدريب الأفراد الأوكرانيين والمساعدة في صيانة المعدات".

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