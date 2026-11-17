تقدَّم حزب الله بـ"أحر التعازي والمواساة إلى مقام صاحب العصر والزمان (عج)، وإلى مراجع الدين العظام والحوزات العلمية، وإلى الأمة الإسلامية، برحيل المرجع الديني الكبير، سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني".

وقال حزب الله، في بيان، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "لقد كان الراحل الجليل واحة للعلم والهداية، وصرحًا للتقوى والروحانية، ومَنْهَلًا يفيض بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وقد كرَّس حياته الشريفة لخدمة الإسلام المحمدي الأصيل ونشر معارف أهل البيت (عليهم السلام) وتدريس الفقه والمعارف الإسلامية وصون بيضة الإسلام، والتصدّي للبدع والانحرافات الفكرية والأخلاقية".

وإذ استذكر حزب الله "هذه المسيرة العلمية والفقهية المباركة" لآية الله الخراساني، أكّد أنّ "ما خلّفه الراحل الكبير من علم وفقه وقيم، وما أسهم به في إعداد أجيال من العلماء والفضلاء، سيبقى حاضرًا وراسخًا في وجدان المؤمنين ومحبيه".

كما أشار إلى أنّ "الحوزات العلمية والأمة الإسلامية ستفتقد برحيله مرجعًا كبيرًا وقامة علمية وروحية سامقة".

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