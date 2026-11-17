ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بعد معاودة إيران مهاجمة القواعد الأميركية في البحرين ردًا على خرق المُسيَّرات الأميركية للأجواء الإيرانية، وجرّاء إظهار نماذج الطقس موجة برد قادمة، ممّا زاد من الضغط على التوازن الهش للسوق في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية لشحنات الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 2.1 في المئة صباح الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لتقلِّص بذلك بعضًا من خسائرها التي بلغت حوالي 7 في المئة في الجلسة السابقة.

ولا يزال سوق الغاز العالمي متقلِّبا بسبب تعطيل الحرب لصادراته من الشرق الأوسط، ومن المرجّح، كذلك، أنْ تضطر أوروبا إلى دفع مبالغ إضافية مقابل شحنات الوقود طالما استمرت الحرب الأميركية على إيران.

وبدأت موجة طقس أكثر برودة من السابق الانتشار في معظم أنحاء أوروبا منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يُنذِر بزيادة الطلب على التدفئة وتسريع سحب الغاز من مخزونات الغاز الشتوية الأقل بكثير من المتوسّطات التاريخية.

في موازاة ذلك، أظهرت نماذج الطقس تذبذبًا فأضعفت الثقة في التوقّعات بشأن مواعيد موجات البرد، بينما راى خبراء في الأرصاد الجوية احتمالات متزايدة لانتشار موجة باردة جنوبًا من دول الشمال الأوروبي قرب نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أو أوائل كانون الأول/ديسمبر 2026، نتيجة لانهيار الدوامة القطبية، وفقًا لتحليل موقع "مِت ديسك" (MetDesk).

وكانت العقود الآجلة الهولندية لشحنات الغاز الطبيعي للشهر الأول من الشتاء، وهي المعيار الأوروبي للغاز، قد ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة، لتصل إلى 86.10 يورو لكل ميغاواط ساعة صباح السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في أمستردام.

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