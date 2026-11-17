نقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن مصادر تأكيدها أنّ "شبكة اتصالات بالغة السرية تستخدمها "وكالة الأمن القومي" الأميركية في اتصالاتها الداخلية قد تعطَّلت".

ورأت المصادر أنّه "لا يوجد دليل على أنّ هجومًا سيبرانيًا يقف وراء تَعطُّل شبكة الاتصالات السرية، التي تستخدمها أجهزة ومنظومة الأمن القومي في الولايات المتحدة".

وتتولّى الوكالة مهام استخبارات الإشارات التي تشمل جمع المعلومات من الاتصالات والأنظمة الإلكترونية وتحليلها، إلى جانب مسؤولياتها في مجال الأمن السيبراني وحماية أنظمة الأمن القومي الأميركي.

وسبق أنْ واجهت الوكالة عطلًا واسعًا في أنظمتها خلال عام 2000، بعد توقُّف أنظمة مقرّها في قاعدة "فورت ميد" العسكرية في ولاية ماريلاند الأميركية عن العمل لمدة 72 ساعة، مسببةً تَعطُّل معالجة المعلومات الاستخبارية.

وأكّدت الوكالة، حينذاك، أنّ "استعادة البنية التقنية تطلّبت آلاف ساعات العمل وحوالي 1.5 مليون دولار".

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