كشف "المركز الفلسطيني للدراسات السياسية"، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن تفاقم أزمة صحية وإنسانية تهدّد بتحويل آلاف المصابين في قطاع غزة إلى أشخاص ذوي إعاقة دائمة، نتيجة تَعطُّل حلقات العلاج والتأهيل، والنقص الحاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية، والقيود المفروضة على الإخلاء الطبي.

وأوضح المركز، في ورقة بحثية بعنوان استند فيه إلى بيانات وتقديرات منظمة "الصحة العالمية"، أنّ "نحو 172 ألف شخص أُصِيبوا في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الأول من نيسان/أبريل 2026، من بينهم 43,011 شخصًا تعرَّضوا لإصابات قد تغيِّر حياتهم، فيما تحتاج ما بين 49,462 و55,914 إصابة إلى خدمات تأهيل ممتدة"، مشيرًا إلى أنّ "الأطفال يمثِّلون نحو ربع أصحاب الإصابات المغيِّرة للحياة".

وبيّنت الورقة أنّ "نجاة المصاب لا تعني بالضرورة تعافيه، إذ إنّ غياب الجراحة الترميمية والتأهيل المبكر والأجهزة المساعدة والمتابعة الطبية يُحوِّل إصابات كان بالإمكان الحد من آثارها إلى إعاقات دائمة".

وأكّدت وجود "فجوة حادّة" في خدمات الأطراف الصناعية، فـ"لم يحصل سوى 502 مبتور من أصل 2,277 جرى تقييمهم بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيار/مايو 2026 على طرف صناعي دائم، بنسبة لا تتجاوز 22 في المئة، كما لم يُقيّم سوى 2,117 مريضًا من أصل 13,645 سجَّلوا للحصول على خدمات إعادة بناء الأطراف حتى الأول من أيار/مايو 2026، في حين يحتاج 48 في المئة ممن خضعوا للتقييم إلى جراحة ترميمية"، وفق الورقة.

الاحتلال يعطّل توريد المعدّات الطبية

وتناولت الورقة قيود الاحتلال على توريد المعدّات الطبية، فوثَّقت "عدم دخول معدّات تأهيل خلال الفترة الممتدة من أيار/مايو 2024 وحتى 14 نيسان/أبريل 2026، مع وجود 18 شحنة معلقة بلغ متوسط انتظارها 136 يومًا"، مشيرةً إلى أنّ "أطول مدة انتظار وصلت إلى 526 يومًا، وذلك بفعل تصنيف بعض المعدّات، بما فيها الكراسي المتحركة، ضمن قوائم ما يُسمّى "الاستخدام المزدوج"".

وبشأن الإخلاء الطبي، أشارت الورقة إلى "إجلاء 13,237 مريضًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 28 آب/أغسطس 2026، بينهم 6,276 طفلاً، بمعدّل يومي يقل كثيرًا عن الحاجات الفعلية، في وقت تجاوز فيه عدد المرضى المنتظرين للإجلاء 18 ألف مريض وفق تقديرات شباط/فبراير 2026".

وحذّرت الورقة من "الأعباء المضاعفة التي يواجهها الأطفال مبتورو الأطراف الذين يحتاجون إلى تعديلات متكررة لأطرافهم الصناعية مع مراحل نموهم، فضلًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة السابقة الذين فقدوا أجهزتهم المساعدة وتضررت خدمات رعايتهم بفعل النزوح وتدمير المنشآت الصحية".

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