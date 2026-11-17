أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن أنّ العدوان السعودي شنّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، 81 غارة بطيرانه الحربي وقصفه الصاروخي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة.

وأوضح العميد سريع، في بيان، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ الغارات السعودية "شُنَّت بطائرات "أف 15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتَيْ خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي شُنَّ من نجران"، مؤكّدًا أنّ الغارات والقصف الصاروخي "خلّفا عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين".

وأشار إلى أنّ "عدد غارات وقصف العدوان السعودي على اليمن منذ بدء التصعيد بلغ 5264".

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