بمناسبة يوم شهيد حزب الله وذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، أقامت جمعية كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) نشاطًا في بلدة عين بوسوار الجنوبية، حمل عنوان "إنهم فتية".

وتضمّن النشاط تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرضًا كشفيًا، إلى جانب كلمة تناولت شهداء البلدة، ألقاها أحد القادة الكشفيين، واختُتم بمجلس عزاء حسيني تخلّلته لطميات قدّمها الرادود محمد المستراح.

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