أكّد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أنّ بلاده "لم تعد دولة ضعيفة كما كانت سابقًا وأنّها "ستدافع عن أراضيها إذا استمرت التدخّلات الخارجية، متهمًا دولة الإمارات بـ"العمل على تقويض وحدة الصومال وسيادته من خلال خوض حرب بالوكالة وإنشاء ميليشيات مسلحة داخل البلاد".

وأوضح شيخ محمود، في خطاب متلفز وجَّهه إلى الشعب الصومالي، الثلاثاء 17 تشرين الأول/نوفمبر 2026، أنّ "أبو ظبي انتهجت لسنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية، وعمّقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية خارج إطار نظام الحكم".

أضاف: "الصومال تعاملت مع الخلاف بالصبر والدبلوماسية قبل اتخاذ خطوات ضرورية للدفاع عن الوطن، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام علاقات تقوم على المساواة والاحترام المتبادل".

وإذ انتقد الرئيس الصومالي "إبرام الإمارات اتفاقيات تتعلَّق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية"، شدَّد على أنّ "الموانئ أصول وطنية وبنية تحتية إستراتيجية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري".

"الإمارات تنشئ قواعد عسكرية"

واتهم الرئيس الإماراتي الإمارات بـ"المساعدة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية، وتقديم دعم سياسي ومالي لإدارات محلية، فضلًا عن دورها في اعتراف "إسرائيل" بمناطق "شمال الصومال"".

وتطرّق إلى حادثة كانون الثاني/يناير 2026 التي اتُّهِمت فيها أبو ظبي باستخدام الأراضي الصومالية ممرًّا لنقل رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" السابق في اليمن، التابع للإمارات، عيدروس الزبيدي، من دون موافقة الحكومة الفيدرالية في الصومال.

وقال شيخ محمود: "بناءً على ذلك قرَّر مجلس الوزراء (الصومالي)، في 12 كانون الثاني/يناير2026، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن"، مشيرًا إلى أنّه "بعد مرور 10 أشهر، لا تزال أسباب الخلاف قائمة".

وكانت الصومال قد ألغت الاتفاقيات مع الإمارات بداية عام 2026، عقب فتح إدارة الهجرة والجنسية الصومالية تحقيقًا بشأن استخدام غير مُصرَّح به للمجال الجوي والمطارات الصوماليية لتسهيل نقل الزبيدي الذي فرّ من عدن بحرًا إلى "ميناء بربرة" في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ثم إلى الإمارات جوًا عبر مطار مقديشو.

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