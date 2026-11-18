واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ غارات جوية وعمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين صباح اليوم أمام بوابة مركز الشرطة في دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت قواته عملية نسف شرقي مخيم المغازي. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينما حلّقت الطائرات المسيّرة على ارتفاع منخفض شرقي مدينة غزة.

وفي حصيلة ضحايا العدوان، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1,650 شهيداً و5,975 مصاباً.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,702 شهيد و176,105 مصابين.

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