قدّم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي تعازيه برحيل المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ وحيد الخراساني، مشيدًا بمكانته العلمية ودوره البارز في تدريس الفقه والأصول، وما تركه من أثر في الحوزات العلمية والمجتمع المؤمن.

وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالة تعزية، إن الشيخ الخراساني كان أحد الأركان الأساسية في تدريس الفقه والأصول في الحوزة العلمية، مشيرًا إلى أن مجلسي درسه اليوميين شكّلا، على مدى العقود الأخيرة، أحد أبرز المحافل الدراسية والعلمية.

ولفت إلى أن دروسه تميّزت، إلى جانب تحقيقاته العلمية، باهتمام عميق بآراء كبار علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وإحاطة واسعة بنتاجهم العلمي، فضلاً عن "بيانه الرصين والمنظم والواضح، الذي جعل كل جلسة من دروسه فرصة ثمينة ونافعة لطلاب العلم والفضل".

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المدرّسين وأهل الفضل في حوزة قم وسائر الحوزات العلمية في البلاد، إلى جانب رجال الدين في مختلف المدن، يعتزون بحضور دروسه ضمن مسيرتهم العلمية، مشيدًا بما تجلّى في أقواله ونهجه من ولاء خالص وعميق للذوات المقدسة للمعصومين (عليهم السلام).

وأكد أن الراحل، بفضل جهوده المتواصلة في خدمة الشريعة والمذهب، ترك إرثًا علميًا ودينيًا كبيرًا، وله حق عظيم على المجتمع المؤمن والحوزات العلمية.

وفي ختام رسالته، قدّم السيد مجتبى الخامنئي التعازي إلى الإمام صاحب العصر والزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، والحوزات العلمية وعموم المؤمنين، لا سيما أسرة الفقيد الكريمة، سائلاً الله تعالى أن يرفع درجات الراحل ويُعلي مقامه.



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