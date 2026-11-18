برقية تعزية من سماحة حجة الإسلام والمسلمين الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة رحيل المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ وحيد الخراساني (قدس سره):

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون. أتقدم باسمي وباسم حزب الله بأحر التعازي والمواساة إلى الحوزة العلمية الدينية في قم المقدسة وكل الحوزات، وإلى عموم المؤمنين، برحيل فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ وحيد الخراساني (قدس سره).

لقد أفنى المرجع الخراساني الراحل عمره في خدمة الإسلام ومنهج الولاية، ودافع بقوة عن طريق الحق، وهو الذي ترك إرثًا علميًا كبيرًا من الأبحاث والدروس والمؤلفات، وعلماء تتلمذوا على يديه، هذا الإرث هو ذخيرة مستمرة في آثارها بعد رحيله. نسأل الله تعالى عظيم الدرجات للمرجع الجليل، وأن يحشره مع محمد(ص) وآل محمد(عم)، وعظيم الأجر لعائلته الشريفة والحوزات العلمية الدينية والشعب الإيراني وعموم المؤمنين.

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