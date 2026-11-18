في مشهد يعكس حجم الانقسام داخل الكيان الصهيوني، فجّر انتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست موجة من السجالات السياسية، بعدما تمكّن من انتزاع المنصب بدعم الأحزاب العربية وأصوات كتلة التغيير، في مواجهة مرشح حزب "الليكود".

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ردود الفعل من الساحة السياسية بدأت تتوالى فور انتخاب متان كاهانا مساء أمس الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 لمنصب رئيس الكنيست.

ورحّب رئيس حزب "يشار"، الذي ينتمي إليه كاهانا، غادي أيزنكوت، بالخطوة، قائلًا: "يبدأ فصل جديد". وأضاف: "يُفتتح فصل جديد للكنيست "الإسرائيلي"، سيكون فصلًا من المسؤولية الرسمية، والحوار المحترم والموضوعي، والاضطلاع بدور الكنيست بوصفه هيئة رقابية فاعلة وقوية، وهو دور مهم وحاسم في هذه المرحلة الحساسة"، وفق تعبيره.

وفي السياق، فقد أعلن "الليكود" وحزب "الصهيونية الدينية" أن هذا التعيين سيُذكر "بوصفه وصمة عار إلى الأبد". ونشر رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو على حسابه في منصة "إكس" بيان الحزب: "عُيّن رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب، بأصوات "مؤيدي الإرهاب" وهذه نقطة حضيض في تاريخ الكنيست".

وانتقد وزير الاتصالات شلومو كرعي، من حزب "الليكود"، انتخاب كاهانا، وكتب: "عار! ريّس الكنيست، (اعتادوا على هذا اللقب)، انتُخب بأصوات 19 عضو كنيست يمنحون دعمًا لـ "الإرهاب"، وفي ظل وجود أغلبية يهودية ضده. هذه لحظة مخزية في تاريخ الهيئة التشريعية لـ "إسرائيل"".

واعترض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من "قوة يهودية" هو الآخر، وكتب: "متان كاهانا، هؤلاء هم الأصدقاء الذين بفضلهم أصبحت رئيسًا للكنيست: مجرمون، ومؤيدون للإرهاب، ومستشار لعرفات. عار!!!". وواصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية النهج نفسه، وكتب: "وصمة عار إلى الأبد".

وأيّد 66 عضو كنيست كاهانا، الذي تغلّب في التصويت في الهيئة العامة للكنيست على مرشح "الليكود"، عضو الكنيست أوفير كاتس، وبذلك أتمّت كتلة التغيير نقل السيطرة على إدارة الهيئة التشريعية إلى أيديها، في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتشكيل الحكومة.

وأيّدت الأحزاب العربية كاهانا، في حين صوّتت الأحزاب الحريدية إلى جانب كتلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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