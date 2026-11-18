قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن متان كاهانا انتُخب أمس رئيسًا جديدًا للكنيست، في خطوة تشير رسميًا إلى سيطرة كتلة التغيير على الكنيست، لكن الاحتفالات والتعيينات شيء، والمفاوضات السياسية شيء آخر.

وأضافت: "على الرغم من التقارير التي تحدثت هنا أيضًا عن قدر من التفاؤل في الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، تسود في كتلة التغيير حالة من القلق الشديد، وقبل كل شيء، التشكيك في فرص النجاح. وقد عُقدت أمس جولة من اللقاءات الشخصية بين رؤساء كتلة التغيير، ويبرز منها اتجاه واحد: الفوضى العارمة. يريد كل واحد من رؤساء الكتلة جرّ السفينة السياسية في اتجاهه، فأيزنكوت يريد تشكيل حكومة أقلية في أسرع وقت ممكن، وبينيت يلمّح إلى حكومة وحدة، لكن ليس برئاسة بنيامين نتنياهو، وليبرمان يمارس ضغوطًا شديدة لتشكيل حكومة مع الحريديم، وغولان يطالب بالجلوس مع القائمة العربية الموحدة بأي ثمن".

وأردفت: "في هذه الأثناء، يُظهر نتنياهو قدرًا من الضغط، علنًا وفي الغرف المغلقة أيضًا، إزاء احتمال أن يؤدي أيزنكوت اليمين الدستورية لحكومة من دونه في الأيام القريبة. وأمس، وعلى نحو استثنائي، أدلى نتنياهو بتصريح لوسائل الإعلام خارج غرفته في الكنيست، وحذّر من "تهديدات لا تقلّ حجمًا عن تلك التي كانت قبل حرب الأيام الستة"".

هذا، وتابعت الصحيفة: "على خلاف الأيام الأخيرة، لم يرد أيزنكوت هذه المرة على دعوة نتنياهو إلى الوحدة، لكن كتلة التغيير تسارع إلى تبديد احتمال تشكيل حكومة كهذه. ويقدّر الطرفان أن الطرف الآخر غير معني بالوحدة: نتنياهو غير مستعد للتخلي عن شركائه، وأيزنكوت غير مستعد للتخلي عن قيادة الحكومة لمدة أربع سنوات"، موضحة: "من دون الأحزاب الحريدية وبن غفير، يُتوقع أن تكون حكومة الوحدة ضيقة جدًا، وربما لا تحظى إلا بدعم 61 عضو كنيست. ومن الصعب رؤية كيف سيرغب أيزنكوت وبينيت وحتى نتنياهو في المضي قدمًا في خطوة كهذه".

وفي الختام سألت الصحيفة: ""فما الذي سيحدث إذًا؟"، لا يملك أيّ من اللاعبين السياسيين إجابة في الوقت الراهن. والتلميحات الصادرة عن نتنياهو بشأن احتمال حدوث تصعيد أمني لا تبدو عابرة؛ حتى رئيس بلدية ديمونا، بني بيتون، المقرب منه، زعم أن "الحرب ستندلع يوم الجمعة". وكعادته، يأمل نتنياهو في كسب الوقت وظهور تطور في اللحظة الأخيرة يفرض الوحدة وفق شروطه. وسيعمل أيزنكوت في الأيام القريبة تحديدًا على إحباط هذا الاحتمال، لكن ليس واضحًا ما إذا كان شركاؤه مستعدين للمضي معه حتى النهاية".





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