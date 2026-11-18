اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بتناول الضغوط الأميركية المتواصلة على الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يشمل الغذاء والمواد الحيوية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تحليل ما وصفته بالعجز البنيوي في السياسات التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما سلطت الضوء على التهديدات باستهداف منشآت مدنية وحيوية، ولا سيما السدود والبنية التحتية المائية، معتبرة أن هذه التهديدات تكشف طبيعة المواجهة التي تتجاوز الأهداف العسكرية لتطال مقومات الحياة والمجتمع الإيراني، فيما وصفت إحدى الصحف هذا النهج بأنه عداء للحضارة الإيرانية.

في هذا السياق، تناولت صحيفة "رسالت" في مقال بعنوان "وراء العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبكين" الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الإيرانية الصينية، معتبرة أن تحليل هذه العلاقات لا ينبغي أن يقتصر على التبادلات الاقتصادية والاتفاقيات السياسية المؤقتة، بل يجب أن يندرج ضمن ثلاثة تحولات رئيسية في البيئة الاستراتيجية الإيرانية، هي انتقال مركز ثقل القوى العالمية تدريجيًا نحو آسيا، وتصاعد التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المفروضة على إيران.

ورأت الصحيفة أن التعاون مع الصين لم يعد مجرد خيار في السياسة الخارجية الإيرانية، بل أصبح جزءًا من متطلبات إعادة بناء مكانة البلاد الاستراتيجية، مشيرة إلى أن المسألة لا تتعلق بتفضيل بكين على القوى الأخرى، وإنما بتصميم شبكة العلاقات الخارجية بما يضمن الحفاظ على القدرات الوطنية وإدارة القيود الهيكلية وتحويل الفرص المستجدة إلى مكاسب استراتيجية.

وتوقفت "رسالت" عند صعود الصين وإعادة توزيع موازين القوى في السياسة الدولية، معتبرة أن التحول الصيني بات واقعًا يساهم في إعادة تشكيل النظام الدولي باتجاه بنية قطبية جديدة. وأشارت إلى تراجع الدور الأوروبي، مستشهدة بمحدودية حضور أوروبا في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا في أبو ظبي، وبأنها باتت لاعبًا هامشيًا في وضع المعايير الدولية، الأمر الذي يتيح المجال أمام ترسيخ عالم ثنائي القطب تكون الصين أحد أبرز مراكز قوته.

وبحسب الصحيفة، فإن صعود الصين كسر، بصورة تدريجية وناعمة، احتكار الغرب لتعريف النظام الدولي، وهو ما يمثل فرصة لإيران أيضًا، التي ترى الصحيفة أنها أضعفت الهيمنة الأميركية في المنطقة على المستوى الإقليمي، ولا سيما بعد حرب الأربعين يومًا التي اتسمت بالمواجهة العسكرية المباشرة. واعتبرت أن إيران ومحور المقاومة نقلا إلى العالم صورة عن تراجع الهيمنة الأميركية، وأن الصين تُعد من أبرز المستفيدين من هذا التطور، بما يفرض عليها تقدير الفرصة الاستراتيجية المتاحة.

وأضافت أن تنامي ثقل الصين في الاقتصاد العالمي والمؤسسات متعددة الأطراف وشبكات الربط الأوراسية يوفر لإيران فرصًا لتقليص القيود التي تفرضها البنية الغربية المهيمنة على علاقاتها الخارجية، شرط توظيف هذه الفرص بصورة مدروسة.

وفي المحور الثاني، شددت الصحيفة على ضرورة إعادة بناء القدرات الجيواقتصادية الإيرانية، معتبرة أن محدودية قدرة البلاد على تحويل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية إلى قوة اقتصادية مستدامة تمثل إحدى أبرز مشكلاتها الاستراتيجية. وأوضحت أن العقوبات والقيود المالية وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة العالمية عمّقت الفجوة بين الإمكانات الإيرانية والقوة الاقتصادية الفعلية.

ورأت أن الصين قادرة على أداء دور جيواقتصادي محوري في هذا المجال، بفضل إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية، وبنيتها التحتية وسوقها الواسعة، بما يتيح توسيع التعاون من قطاع الطاقة إلى النقل والصناعات المتقدمة والتحول الرقمي والتجارة والبنية التحتية اللوجستية والترابط الإقليمي.

واعتبرت أن أهمية التعاون الإيراني الصيني تكمن في الربط بين تطوير القدرة الإنتاجية الوطنية وتعزيز الترابط الاقتصادي ورفع القدرة على الصمود أمام الضغوط الخارجية. وأشارت إلى أن نقل التكنولوجيا والاستثمار المنتج وتعزيز القدرة التصديرية الإيرانية يمكن أن يحول العلاقة من تبادل تجاري محدود إلى أداة لتعزيز القوة الوطنية، لكنها حذرت في المقابل من أن الاعتماد غير المتكافئ والتركيز المفرط على صادرات المواد الخام وغياب آليات التنفيذ الفعالة قد تحد من مكاسب هذا التعاون.

أما المحور الثالث، فتناول ضرورة مشاركة إيران في إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية لأوراسيا، انطلاقًا من موقعها الذي يربط آسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية والخليج العربي وأوروبا. وأكدت الصحيفة أن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع القوة، بل يتطلب ذلك شبكات اتصال وبنية تحتية اقتصادية وقدرة على استثمار ممرات العبور.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلى جانب الممر الدولي بين الشمال والجنوب وشبكات الربط الأوراسية واتفاقيات التعاون الإقليمي، يمكن أن تشكل قاعدة لتعزيز موقع إيران الاقتصادي. واعتبرت أن المشاركة الفاعلة في هذه الشبكات من شأنها تحويل البلاد من مجرد موقع جغرافي محتمل إلى مركز مؤثر في الاقتصاد الإقليمي، بما يعزز قدرتها التفاوضية ويوسع علاقاتها ويحد من نقاط ضعفها الناجمة عن محدودية طرق الاتصال.

وفي المحور الرابع، تناولت الصحيفة إدارة التنافس بين القوى العظمى، معتبرة أن تنويع العلاقات الاستراتيجية يمنح الدول مساحة أوسع للمناورة في مواجهة الضغوط وتحقيق مصالحها الوطنية. ورأت أن تطوير العلاقات مع الصين يمكن أن يشكل جزءًا من استراتيجية توازن ناعم في مواجهة الضغوط الأميركية، لكنها شددت على ضرورة عدم اختزال العلاقة مع بكين في إطار التنافس الصيني الأميركي، أو تحويلها إلى اعتماد استراتيجي أحادي الجانب على حساب استقلال القرار الإيراني.

وخلصت "رسالت" إلى أن التحدي أمام إيران لا يتمثل في مجرد توسيع العلاقات مع الصين، بل في الانتقال من الدبلوماسية القائمة على العلاقات واللقاءات والبيانات العامة إلى دبلوماسية استراتيجية تنتج مصالح مشتركة قابلة للتحول إلى قدرات مستدامة ومكاسب ملموسة.

من جهتها، تناولت صحيفة "وطن أمروز" في مقال بعنوان "عدوّة الحضارة" التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" للبنية التحتية المدنية الإيرانية، معتبرة أن الادعاءات السابقة التي تحدثت عن أن الهجمات تستهدف المؤسسات السياسية والعسكرية حصرًا، ولا تطال الشعب الإيراني أو حياته اليومية، باتت مكشوفة بفعل مسار الحرب والخطاب الإعلامي المتصاعد بشأن الأهداف المحتملة لأي هجمات مقبلة.

ورأت الصحيفة أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تقديم البنية التحتية المدنية الحيوية باعتبارها جزءًا من المنظومة العسكرية الإيرانية، بما يشمل السدود ومحطات توليد الطاقة وصناعات الصلب وشبكات نقل المياه. واعتبرت أن هذا الخطاب يمثل محاولة لتهيئة الرأي العام وتخفيف حساسيته تجاه استهداف المنشآت المرتبطة مباشرة بحياة السكان واحتياجاتهم اليومية.

وفي هذا السياق، توقفت عند تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بعنوان "الحرب قد تجيب عن لغز سدود إيران التي بُنيت دون سبب واضح"، معتبرة أنه يتجاوز البحث البيئي المعلن، ويحاول عبر فرضيات وتكهنات غير مثبتة ربط مشاريع السدود ونقل المياه في إيران بالبنية التحتية العسكرية، ولا سيما مدن الصواريخ والمنشآت العسكرية تحت الأرض.

وبحسب "وطن أمروز"، يسعى التقرير إلى الترويج لفرضية مفادها أن بعض مشاريع المياه الإيرانية لم تُنشأ لأغراض التنمية وتوفير مياه الشرب والزراعة وإنتاج الكهرباء، بل ربما استُخدمت لتلبية احتياجات مدن الصواريخ والمنشآت العسكرية تحت الأرض. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّي التقرير يستندون في ذلك إلى التداخل الجغرافي بين مواقع بعض السدود ومشاريع نقل المياه والمناطق التي تعرضت لهجمات أميركية و"إسرائيلية" استهدفت مراكز الصواريخ الإيرانية.

واعتبرت أن أهمية التقرير لا يمكن فصلها عن سجل الولايات المتحدة و"إسرائيل" في التهديد باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي سبق أن هدد بتدمير منشآت حيوية، من بينها محطات توليد الطاقة ومنشآت النفط ومحطات تحلية المياه. ومن هذا المنطلق، رأت أن الربط الإعلامي بين السدود ومدن الصواريخ يشكل محاولة لتوفير إطار سردي يسمح بإعادة تصنيف المنشآت المدنية باعتبارها أهدافًا عسكرية محتملة.

وأضافت الصحيفة أن هذه العملية تقوم على ترسيخ فكرة أن السدود ليست منشآت مدنية مرتبطة بحياة السكان، بل جزء من شبكة دعم عسكري، وأن مصافي النفط ومصانع الصلب تخدم الصناعات العسكرية، ومحطات الكهرباء ترتبط بالمراكز العسكرية، بما يمهد لتبرير استهدافها أمام الرأي العام.

وحذرت "وطن أمروز" من أن أي هجوم على المنشآت المدنية والحيوية الإيرانية لن يمر من دون رد، معتبرة أن توسيع دائرة الأهداف لتشمل السدود ومحطات الطاقة ومصافي النفط ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية العامة من شأنه تغيير وجه المنطقة بأكملها، وإعادة الصهاينة وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين قرنًا إلى الوراء، وفق تعبيرها.

كما أشارت إلى أن المنطق الذي اعتمده تقرير "نيويورك تايمز" يمكن تطبيقه على الولايات المتحدة وحلفائها، لافتة إلى وجود عشرات القواعد العسكرية الأميركية في غرب آسيا بالقرب من مدن وموانئ ومحطات كهرباء ومنشآت نفطية وشبكات نقل مياه ومراكز اقتصادية في الدول المضيفة، فضلًا عن اعتماد عدد من هذه الدول على محطات تحلية المياه لتأمين مياه الشرب.

وتساءلت الصحيفة عن سبب عدم تطبيق المعيار نفسه على المنشآت القريبة من القواعد الأميركية و"الإسرائيلية"، إذا كان مجرد قرب سد من قاعدة صاروخية كافيًا لاعتباره منشأة ذات استخدام مزدوج.

وفي السياق نفسه، استشهدت الصحيفة برد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على تقرير "نيويورك تايمز"، إذ كتب: "حسنًا! قانون جديد: أي سد أو ميناء أو محطة توليد طاقة بالقرب من قاعدة أميركية أو "إسرائيلية" يُعتبر ذا استخدام مزدوج. سنطبق منطقكم بالتساوي والإنصاف".

أما صحيفة "مردم سالاري"، فتناولت في مقال بعنوان "جدار ترامب الحديدي وقيود الغذاء" ما وصفته بالتناقض في مواقف الرئيس الأميركي، متوقفة عند طرحه فكرة إقامة "جدار حديدي" لإغلاق جميع المنافذ والبوابات أمام دخول الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها المعدات ذات الاستخدامات المتعددة والوسائل التي يمكن أن تسهم في زيادة مدى الصواريخ الباليستية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار لن يحقق النتائج التي يتوقعها ترامب، ووصفت الفكرة بأنها أشبه بلعبة أطفال، مشيرة إلى أن دول المنطقة لن تمتثل بالضرورة لهذه التوجيهات، حتى في ظل وجود تحالفات عسكرية سابقة بينها وبين الرئيس الأميركي. ورأت أن الدول والشعوب التي ترفض الخضوع لمنطق القوة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، لن تقبل هذا النوع من التعاون ولن تنفذ هذه القيود.

لكن الصحيفة شددت على أن القضية الأكثر أهمية لا تتعلق بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل بإمكانية امتداد القيود إلى المنتجات الزراعية والمواد الخام اللازمة لإنتاج الغذاء، فضلًا عن الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، سواء للاستخدام البشري أو البيطري.

ودعت "مردم سالاري" وزارة الجهاد الزراعي، بالتعاون مع المنظمة البيطرية، إلى التعامل بوضوح مع مخاطر الحصار في هذا المجال، والعمل على إخراج الغذاء من دائرة القيود العسكرية، بما يضمن عدم إدراج حركة المنتجات والمواد الغذائية بين إيران والدول الأخرى ضمن هذه الإجراءات.

وشددت على ضرورة عدم شمول القمح والحبوب والمحاصيل الصيفية والخضراوات وسائر السلع الغذائية بقيود الدخول والخروج، معتبرة أن دولة تقدم نفسها باعتبارها قوة عظمى عالمية، ولجأت إلى مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق أهدافها، لا ينبغي لها أن تزج بالاحتياجات الغذائية للشعوب في دائرة الحصار.

كما انتقدت الصحيفة أداء وسائل الإعلام الحكومية، ولا سيما هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، داعية إياها إلى تسليط الضوء على أبعاد هذه القضية وعدم الاكتفاء بالشعارات، والعمل على منع إغلاق أبواب الغذاء أمام الإيرانيين، في ظل الضغوط الاقتصادية القائمة وممارسات الشركات التي وصفتها بغير الإنسانية، وما قد يترتب عليها من زيادة الأعباء على السكان، ولا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية.

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