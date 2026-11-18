قال موقع "والا" إن أستراليا أعلنت اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026 فرض عقوبات على ثلاثة "إسرائيليين" وأربع منظمات تنشط في الضفة الغربية، بدعوى تورطها في توسيع المستوطنات وممارسة عنف الفلسطينيين.

وجاء القرار بعد يوم واحد من فرض بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إنشاءات "إسرائيلية" تشارك في بناء المستوطنات. ومن بين الجهات التي فُرضت عليها العقوبات دانييلا فايس، التي تترأس حركة "نحالا"، وكذلك الحركة نفسها. كما فُرضت عقوبات على "إليئاف ليبي" وشركة البناء "إيال هاري يهودا".

وبموجب الإجراءات الجديدة، يُحظر على المواطنين والشركات الأسترالية إقامة علاقات تجارية أو تقديم مساعدات مالية للجهات المدرجة على القائمة.

ونقل الموقع عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قولها إن الجهات المدرجة على القائمة شاركت في التخطيط للمستوطنات وإقامتها، وجمع الأموال والمتطوعين، وتقديم الدعم للمستوطنين الذين يمارسون العنف.

وأفادت وونغ بأنها تحدثت مع وزير الخارجية "الإسرائيلي" جدعون ساعر، وأوضحت له موقف حكومتها. وأضافت أن أستراليا تواصل دراسة اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات المتورطة في أنشطة الاستيطان.

كذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أمس فرض عقوبات على ثماني شركات "إسرائيلية" تعمل في مجال البناء والتطوير في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة "أمر 9" ، التي تقول لندن إنها عملت على عرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وجاء القرار على خلفية المضي قدمًا في خطة البناء E1، الواقعة بين "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية، والتي ترى بريطانيا أنها قد تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

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