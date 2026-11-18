أجرى سفير الاحتلال السابق لدى الولايات المتحدة، مايكل أورن، مقابلة مع إذاعة "الشمال 104.5 إف إم"، تناول فيها المخاوف الأميركية من إيران واحتمالات تجدد المعركة العسكرية ضدها.

كذلك، تحدث أورن عن صراع العقول الذي يخوضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة الإيرانيين: "قال الرئيس في مقابلة هذا الأسبوع إنه إذا أنهى العامين الأخيرين من حكمه من دون إسقاط النظام الإيراني، فسيكون ذلك إخفاقًا كبيرًا له، وهذا ليس مجرد زلة لسان".

وفيما يتعلق باستراتيجية الصمود التي ينتهجها النظام الإيراني، قال: "ما المشكلة؟ الإيرانيون لن يجلسوا مكتوفي الأيدي بينما يخنقهم ترامب، ولذلك سيحاولون جره إلى حرب استنزاف عسكرية".

وسأل عن كيفية إدارة الحرب في مواجهة إيران من دون قوات برية: "كيف يمكن إخراج 470 كيلوغرامًا من المواد الإيرانية المخصبة من تحت الأرض، والوصول إلى المنشأة الواقعة تحت الأرض أسفل الجبل، من دون قوات برية؟". وأضاف: "إيران بحجم أوروبا الغربية تقريبًا. لقد هاجمهم ترامب مرتين، لكن الإيرانيين يعوّلون على معارضة الحرب التي تتزايد داخل الولايات المتحدة. إنهم يعوّلون على فوز الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية، وعلى حصولهم على أغلبية ساحقة في كانون الثاني/يناير"، وفق تعبيره.

وأضاف: "إنها لعبة وقت، وهذا كل ما في الأمر، وقراءة الوضع بعد كانون الثاني/يناير". وقال: "أنا على اتصال وثيق مع أميركيين كبار في كلا الحزبين، وفي الجانب الديمقراطي يقولون لي بشكل قاطع إنه إذا واصل نتنياهو تولي منصبه، فلا يوجد أدنى احتمال لإصلاح العلاقات. إنه سام إلى هذا الحد، وكذلك حكومة نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش. إضافة إلى ذلك، يوجد تيار تقدمي معادٍ لـ "إسرائيل"، لا يطمح إلى وقف المساعدات "الإسرائيلية" فحسب، بل إلى قطع العلاقات مع "إسرائيل" تمامًا، بل وفرض عقوبات عليها. لو كان عبدول السيد من ميشيغان قادرًا على ذلك، لفرضها بالفعل اليوم".

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