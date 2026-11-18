قال الكاتب الأميركي ستيفن والت إن المرحلة التي كانت القوى الخارجية ترسم فيها مسار الأحداث في الشرق الأوسط والتي امتدت لمدة قرن أو أكثر اقتربت من نهايتها.

وفي مقالة نُشرت في مجلة "Foreign Policy"، قال الكاتب إنه ولأول مرة منذ عام ١٩١٩ فإن اللاعبين المحليين هم سيحددون بشكل أساسي ما الذي سيجري في الشرق الأوسط، مضيفًا أن "الحرب الأميركية "الإسرائيلية" الفاشلة على إيران تشكل نقطة تحول"، لكنه رأى في الوقت عينه أنها سرعت في التطورات التي بدت واضحة منذ فترة، مردفًا أن "دول المنطقة ستصبح أكثر فأكثر وحدها".

واعتبر الكاتب أن حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران يمكن اعتبارها النفس الأخير في هذا السياق، وهذه الحرب أضاءت على المشهد الاستراتيجي الجديد.

وأردف أن قدرة إيران على مقاومة الضغوط الأميركية على مدار عقود وامتلاك ترسانة كبيرة من الصواريخ والمسيرات، بالإضافة إلى إتقان دورة الوقود النووي أمور تؤكد على تراجع فاعلية التدخل الخارجي.

كذلك، أشار الكاتب إلى أن السعودية ورغم المبالغ الطائلة التي تنفقها على جيشيها، لم تستطع تحقيق النصر على أنصار الله في اليمن.

ولفت إلى أن الاعتداءات "الإسرائيلية" لم تمنع حركة حماس من تنفيذ عملية تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠٢٣ (طوفان الأقصى)، ولم تقضِ بالكامل على حماس أو حزب الله.

وتابع أن محدودية القوة العسكرية بدأت تتضح حتى قبل الحرب مع إيران، وخاصة أن القوى الخارجية هي من تقدم على استخدام القوة العسكرية.

وتحدث الكاتب عن المسيّرات الرخيصة القاتلة، وعن الصواريخ البالستية المتطورة، لافتًا إلى أن ذلك جعل أثمان التدخل العسكري الخارجي ترتفع بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن الموضوع لم يقتصر على الفشل في "إسقاط النظام" في إيران، بل إن الولايات المتحدة عجزت عن حماية قواعدها في المنطقة من الرد الإيراني.

كذلك، قال إن الأضرار التي ألحقت بهذه المنشآت جعلت العمل العسكري المستدام في المنطقة أصعب وأكثر تكلفة.

وتحدث الكاتب أيضًا عن عجز الولايات المتحدة عن حماية وكلائها المحليين، إلا من خلال استخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية المكلفة، مثل نظام باتريوت، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ هي أكثر تكلفة بكثير من الصواريخ والمسيّرات التي تستخدم بالهجمات، لافتًا في الوقت نفسه إلى نقص مخزون الصواريخ الاعتراضية.

كما قال إن الباتريوت وأنظمة أخرى مثل القبة الحديدية قابلة للاختراق، خاصة عندما يستطيع الخصم إطلاق أعداد كبيرة من المسيّرات أو الصواريخ دفعة واحدة.

وشدد الكاتب على أن المرحلة التي كانت تستطيع فيها القوى العظمى التدخل في الشرق الأوسط بما يشبه الحصانة قد ولت.

هذا، وتحدث الكاتب عن اتجاه آخر يتمثل فيما اعتبره تراجع أهمية الطاقة في الشرق الأوسط، حيث رأى أن هذا العامل سيعزز العامل الأول (المرتبط بأثمان التدخلات العسكرية).

وتابع الكاتب أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الحرب مع إيران يعود بشكل أساس إلى القدرة المحدودة في مجال تكرير النفط ولا يعود إلى مخزون النفط بحد ذاته. وقال إن تراجع الأهمية النسبية للطاقة في الشرق الأوسط منذ عام ١٩٧٣ وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمساعي العالمية لمعالجة موضوع التغير المناخي من خلال تقليص استهلاك الوقود الاحفوري، عوامل قللت من أهمية النفط في الشرق الأوسط.

بناء عليه، أكد الكاتب أن ضرورة التدخل في المنطقة من أجل حماية صادرات الطاقة تتقلص، بينما تزداد أثمان محاولة التدخل، ما يجعل التورط العسكري المباشر خيارًا أقل جاذبية بكثير للقوى الخارجية.

وقال إنه ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، يمكن تصور منطقة شرق أوسط حيث سيكون الشعب هو من سيحدد المصير، وليس أطرافًا خارجية. أما على صعيد ما قد تفعله حكومات المنطقة فتوقع الكاتب اعتماد سياسات توازن القوة، بحيث تتراجع أهمية الأيديولوجيات والخلافات الطائفية بينما يجري التركيز على التصدي للدول الأقوى من خلال تحالفات إقليمية. غير أنه نبه إلى أن ذلك لا يعني استبعاد كامل للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد بين إيران والسعودية ودول الخليج وأطرف أخرى، لافتًا حتى إلى إمكانية التوصل إلى صيغة أمنية إقليمية لا تعتمد على دعم القوى الكبرى.

كذلك، توقع أن تعود الولايات المتحدة إلى دورها السابق القائم على إيجاد التوازن لكن من خارج المنطقة، وتقليص موطئ قدمها واعتماد علاقات أكثر عملية مع جميع الأطراف في المنطقة بدلًا من إقامة "علاقات خاصة" مع عدد محدد من الأطراف الإقليمية. وعلى هذا الأساس خلص إلى أن سياسة الولايات المتحدة ستكون أشبه بالسياسة التي تعتمدها الصين.

كما تحدث الكاتب عن الوضع الداخلي في دول المنطقة، وقال إنه إذا كان يتعين على دول الشرق الأوسط الاعتماد بشكل أساس على مواردها واستراتيجياتها للأمن والدفاع، فيتعين عليها تحسين أدائها على صعيد حشد قوة عسكرية "حقيقية" بدلًا من مجرد شراء المعدات العسكرية الباهظة الثمن من الخارج، غير أنه حذر من أن بناء قوة عسكرية أكثر اقتدارًا في مجتمعات تحكمها نخب يتمتعون بامتيازات يحمل خطرًا، إذ إن "حراس" هذه النخبة قد يطالبون بدور أكبر على صعيد كيفية إدارة البلاد.

بناء عليه، تحدث عن إمكانية بدء مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي الداخلي مع المزيد من الاستقلالية في الشرق الأوسط.

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