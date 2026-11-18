عقدت قيادتا حزب الله وحركة أمل اجتماعًا ضمّ رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل الدكتور مصطفى الفوعاني، جرى خلاله البحث في التطورات الوطنية الراهنة والاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان، وسبل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب مواكبة احتياجات الأهالي ومتطلبات المرحلة.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الطرفان أن استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية"، وما يرافقها من انتهاكات للسيادة واحتلال للأراضي وتدمير للقرى والبلدات والمنازل والممتلكات، يفرض أعلى درجات المسؤولية الوطنية، ويستوجب تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان ومواجهة التحديات.

وشدد البيان على أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة، وأن استمرار الاحتلال والاعتداءات "الإسرائيلية" يشكل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد ضرورة إلزام "إسرائيل" بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.

وفي الشأن الداخلي، اعتبر الطرفان أن حماية لبنان ومواجهة الأخطار المحدقة به مسؤولية وطنية جامعة تتقدم على مختلف الاعتبارات والحسابات، وتستوجب تعزيز التفاهم والتضامن بين اللبنانيين وتحصين الساحة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه إثارة الانقسام أو إضعاف الموقف الوطني.

ودعا البيان الحكومة اللبنانية إلى الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها الوطنية، والعمل على حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات العدوان، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار وتوفير مقومات العودة والصمود، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة، بعيدًا عن أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو "الإسرائيلي".

كما أكد الاجتماع دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون الاستقرار، بما ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية والمرجعيات الدولية، ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي ملف إعادة الإعمار والتعافي، شدد الطرفان على أن إعادة إعمار المناطق المتضررة واحتضان أهلها وتأمين مقومات صمودهم وعودتهم تمثل مسؤولية وطنية وأولوية لا تحتمل التأجيل، وتتطلب حشد الإمكانات والموارد، وتفعيل الدعم العربي والدولي، ومتابعة البرامج التمويلية والإنمائية اللازمة، وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق والخدمات الأساسية.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد البيان أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتفعيل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، بهدف حشد الدعم للبنان وقضاياه الوطنية، بما يحفظ سيادته وحقوقه وثوابته.

وختم حزب الله وحركة أمل بالتأكيد أن لبنان لا يستطيع مواجهة التحديات إلا بوحدة أبنائه وتكامل مؤسساته، وأن حماية الوطن وصون سيادته واستعادة أرضه وإعمار ما دمره العدوان مسؤولية وطنية مشتركة.

وشدد الطرفان على أن الوحدة الوطنية تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان، وأن الحكومة مطالبة بتحويل مسؤولياتها إلى خطوات عملية وملموسة، وأن التضامن الوطني والتكاتف بين اللبنانيين يجب أن يبقيا فوق كل اعتبار، ضمانةً لحماية لبنان وكرامة شعبه ومستقبله.

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