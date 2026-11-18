جال وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير العمل محمد حيدر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط على عدد من المصانع في الضاحية الجنوبية، بدعوة من تجمّع صناعيي الضاحية الجنوبية. وشملت الجولة مصانع تواصل الإنتاج، وأخرى تضرّرت جرّاء الحرب، ومصنع دُمّر بالكامل.

ورافق الوزراء في الجولة رئيس التجمّع أحمد حسين الموسوي، والمدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، ورئيس مصلحة التراخيص في الوزارة مروان جوهر، وعدد من الصناعيين.

وأوضح الوزير عيسى الخوري أن "وفدًا من التجمّع كان قد زاره قبل نحو شهر ووجّه إليه الدعوة للاطلاع على أوضاع المصانع في المنطقة"، مؤكدًا أهمية الوقوف إلى جانب الصناعيين الذين يواجهون صعوبات في عملهم جرّاء الحرب".

وأضاف: "أجدّد موقفي أنّ الصناعيين مقاومون"، مشدّدًا على أنّ "دور الدولة هو مساعدة المصانع على تخفيض كلفة الإنتاج، وعلى تسهيل فتح أسواق جديدة للتصدير، وعلى ضرورة إيلاء المناطق الأكثر تضرّراً من الحرب اهتمامًا خاصًا".

وأشار عيسى الخوري إلى أنّ "لكل منطقة وقطاع تحدّياته الخاصة، فيما يشكّل ارتفاع كلفة الطاقة والتهريب والإغراق عمومًا التحدّيات الأبرز لدى الصناعيين"، لافتًا إلى أنّ الحكومة تعمل على معالجة هذه المسائل.

البساط

وقال البساط: "الصمود هو الصمود الاقتصادي والأساس هو الصناعة، ولن يكون هناك بناء لدولة جديدة، لاقتصاد جديد دون تدعيم وتقوية العمود الفقري للاقتصاد اللبناني؛ أي الصناعة. وقد جئنا اليوم لتأكيد أهمية القطاع الخاص، وأهمية القطاع الصناعي".

أضاف: "أما صمود الضاحية وصمود المناطق المنكوبة من هذا الدمار الرهيب الذي حصل هنا وفي الجنوب اللبناني فيجب أن يقابله عمل دؤوب، وورشة دائمة كي لا نستسلم، وكي نبقى صامدين. ودون الصمود لا يمكننا بناء بلد. واليوم نرى هذا العنفوان وبالرغم من كل ذلك ما زلنا صامدين".

وتابع: "جئنا الى هنا لنؤكد دور الدولة، ونحن بجانب أهلنا في كل لبنان، هنا وفي كل المناطق من الشمال إلى الجنوب، في البقاع وبيروت والضاحية ووجودنا هنا مهم لنؤكد أننا بجانبكم لتقديم المساعدة. هناك عمل طويل المدى علينا أن نقوم به، ليس بهدف إدارة الأزمة، بل هناك أيضًا دور لإصلاحات بنيوية. فدون إعادة العمل إلى القطاع المصرفي لا نهوض للقطاع الصناعي ولا صيانة للطرقات والكهرباء، وهذه شروط مهمة ومسبقة للازدهار وللنهوض بالقطاع الصناعي ونحن نعلق أهمية على صمودكم في هذه الفترة الصعبة التي نمر فيها، والدولة ستقوم بدورها بإعطائكم المساعدة وفقًا للإمكانات المتوفرة".

حيدر

واستهل وزير العمل الدكتور محمد حيدر كلمته بتوجيه الشكر إلى وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري على تلبيته السريعة للدعوة، موضحًا أنه منذ "طرح فكرة الزيارة بادر الخوري إلى التجاوب الفوري، كما انضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، مؤكدًا حرصه على المشاركة؛ نظرًا للترابط الوثيق بين وزارات الصناعة والاقتصاد والعمل".

وأشار حيدر إلى أن "هذه الجولة هي بالدرجة الأولى زيارة تقنية تهدف إلى طمأنة المواطنين القاطنين في الضاحية الجنوبية إلى أن الدولة والوزارات المعنية حاضرة إلى جانبهم، وتعمل على تقديم الدعم والمساعدة قدر الإمكان".

وقال: "وإن بدا لبعضٍ أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، فإن هذه المبادرة ولو متأخرة تبقى أفضل من عدم حصولها، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان".

وأكد حيدر أن "الضاحية الجنوبية لبيروت تشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني"، مشددًا على "ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية فيها وفي سائر المناطق اللبنانية".

وشدّد على "الثقل الاقتصادي والصناعي للضاحية الجنوبية"، قائلًا: "الضاحية جزء أساس من الاقتصاد اللبناني، ووزير الاقتصاد يدرك تمامًا حجم قوتها الاقتصادية والصناعية. ورغم كل الصعاب التي مرت بها، ها هي تعود اليوم إلى الخريطة لتسهم مجددًا في الدفع بعجلة الاقتصاد في البلد".

وختم مؤكدًا أن "النهوض بهذه القطاعات يتطلب مؤازرة حكومية فاعلة، وهنا يكمن دور الحكومة، والذي يجب أن يكون سريعًا جدًا لدعم هذه القطاعات، ونأمل بعد جولتنا اليوم أن نتمكن عبر الوزارات المعنية من تقديم المطلوب للضاحية الجنوبية ولكل لبنان؛ لأن دعم الصناعة والاقتصاد هو الأساس لنهضة الوطن".

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